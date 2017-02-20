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22:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Ограничение на движение большегрузов в Челябинской области продлено до утра вторника

В связи с неблагоприятными погодными условиями продлено введенное в понедельник, 20 февраля, ограничение на движение грузовых автомобилей на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили агентству в управлении транспорта, ограничения действуют на участке с 1548 по 1780 километр трассы М-5. По предварительной информации оно продлится до пяти утра вторника, 21 февраля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, возможен мокрый снег. В крайне западных районах области прогнозируется сильный снег, местами метели, слабый гололед, на дорогах гололедица от наката.

Синоптики обещают перепады температур от минус 2−7 градусов ночью до плюс трех градусов в дневные часы. Ветер западный с переходом на юго-западный 8−13 метров в секунду, отдельные порывы 17−22 метров в секунду.

Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», подрядные дорожные организации принимают необходимые меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного проезда по ним. Работа снегоуборочной техники ведется в постоянном режиме, без перерывов.

Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах.

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266−65−63.

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