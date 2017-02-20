Британка выйдет замуж за саму себя

За 39 лет Линн Голлогли (Lynne Gollogly) не смогла найти для себя спутника жизни, поэтому решила прекратить поиски. Британка, которая работает бизнес-аналитиком, потеряла желание вступать в какие-либо романтические отношения. Женщина запланировала церемонию бракосочетания на самой себе в апреле. Мероприятие пройдет, как традиционная свадьба, на которую будут приглашены гости, а невеста наденет белоснежное платье. Медовый месяц Голлогли проведет в Риме (Италия).

«Однажды в молодости я была помолвлена, но это было глупо и ни к чему не привело», — сказала она. По словам британки, идея бракосочетания пришла к ней после просмотра серии американского комедийного сериала «Друзья», во время которой также поступила одна из главных героинь.