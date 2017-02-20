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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Британка выйдет замуж за саму себя

Жительница британского города Ротерем сыграла свадьбу с самой собой. Об этом пишет The Daily Mirror.

За 39 лет Линн Голлогли (Lynne Gollogly) не смогла найти для себя спутника жизни, поэтому решила прекратить поиски. Британка, которая работает бизнес-аналитиком, потеряла желание вступать в какие-либо романтические отношения. Женщина запланировала церемонию бракосочетания на самой себе в апреле. Мероприятие пройдет, как традиционная свадьба, на которую будут приглашены гости, а невеста наденет белоснежное платье. Медовый месяц Голлогли проведет в Риме (Италия).

«Однажды в молодости я была помолвлена, но это было глупо и ни к чему не привело», — сказала она. По словам британки, идея бракосочетания пришла к ней после просмотра серии американского комедийного сериала «Друзья», во время которой также поступила одна из главных героинь.

В октябре 2016 года стало известно, что жительница Эстонии вышла замуж за саму себя и позвала на церемонию 21 гостя. Кристал Ра Лаксми также планирует заключить брак с настоящим мужчиной, назвав союз с самой собой подготовкой к этому событию.

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