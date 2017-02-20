Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
9Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
20 февраля, источник: Вести.Ру

Индиец ожил на собственных похоронах

В Индии семнадцатилетний житель города Дхарвад в штате Карнатака очнулся по дороге на собственные похороны. Об этом пишет газета Times of India.

Как рассказали родители юноши, около месяца назад его укусила бездомная собака. У подростка поднялась высокая температура, которая держалась на протяжении нескольких недель. Его состояние стало критическим, и юношу госпитализировали.

Молодого человека поместили в отделение реанимации. Медики хотели подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Однако родные решили забрать сына домой, так как не имели возможности оплатить лечение, передает РИА Новости.

Юноша долгое время не подавал признаков жизни. Тогда родители решили, что подросток скончался. Похоронная процессия направилась из города в деревню, где юношу должны были кремировать.

За два километра до деревни, покойный внезапно очнулся, стал тяжело дышать и шевелить руками и ногами.

Его снова отправили в больницу, где врачи поставили ему диагноз «менингоэнцефалит».
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах 2018 года
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь