Индиец ожил на собственных похоронах

Как рассказали родители юноши, около месяца назад его укусила бездомная собака. У подростка поднялась высокая температура, которая держалась на протяжении нескольких недель. Его состояние стало критическим, и юношу госпитализировали.

Молодого человека поместили в отделение реанимации. Медики хотели подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Однако родные решили забрать сына домой, так как не имели возможности оплатить лечение, передает РИА Новости.

Юноша долгое время не подавал признаков жизни. Тогда родители решили, что подросток скончался. Похоронная процессия направилась из города в деревню, где юношу должны были кремировать.

За два километра до деревни, покойный внезапно очнулся, стал тяжело дышать и шевелить руками и ногами.