Доктор Лиза посмертно получила высшую награду Российского Красного Креста

«Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой — “Золотым сердцем” — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия», — цитирует госпожу Лукутцова ТАСС. Сегодня в московской Библиотеке иностранной литературы прошел вечер памяти, приуроченный ко дню рождения погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы, в нем приняли участие ее близкие друзья и коллеги.

20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 55 лет. Правозащитница и основатель фонда «Справедливая помощь» помогала не только россиянам, но и украинцам, сирийцам, американцам. В декабре 2016 года Доктор Лиза погибла при крушении в Черном море самолета Ту-154, который должен был доставить в Сирию гуманитарную помощь.