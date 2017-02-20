Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
22:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Доктор Лиза посмертно получила высшую награду Российского Красного Креста

Российский Красный Крест принял решение посмертно наградить Елизавету Глинку высшей наградой — «Золотым сердцем».

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Об этом сообщила председатель общероссийской общественной организации Раиса Лукутцова.

Читайте также
Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова

«Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой — “Золотым сердцем” — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия», — цитирует госпожу Лукутцова ТАСС. Сегодня в московской Библиотеке иностранной литературы прошел вечер памяти, приуроченный ко дню рождения погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы, в нем приняли участие ее близкие друзья и коллеги.

20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 55 лет. Правозащитница и основатель фонда «Справедливая помощь» помогала не только россиянам, но и украинцам, сирийцам, американцам. В декабре 2016 года Доктор Лиза погибла при крушении в Черном море самолета Ту-154, который должен был доставить в Сирию гуманитарную помощь.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
А остальные ???? Все ж одинаково погибли по одной причине . Зачем такое разделение ??? Ей-то уже это не нужно .Так кому нужно ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Командная работа
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
Мантуров: Россия поставит новые танки Т-90МС на Ближний Восток
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь