Макфол назвал Чуркина превосходным дипломатом

«Чуркин был превосходный дипломат, невероятно умелый на своей должности. Это ужасная трагедия, что его жизнь оборвалась на таком раннем этапе его карьеры», — рассказал Макфол.

Чуркин незадолго до смерти почувствовал себя плохо и был госпитализирован

По его словам, Чуркин крайне профессионально и эффективно проводил в жизнь внешнюю политику России. Несмотря на противоречия между Россией и администрацией Барака Обамы (на президентство которого пришлось основное время работы Чуркина в ООН), российский постпред пользовался «огромным уважением американского дипломатического сообщества», подчеркнул Макфол.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Как сообщала газета New York Post со ссылкой на источники, Чуркин умер в понедельник, 20 февраля, из-за «проблем с сердцем».