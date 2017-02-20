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23:18 (мск), источник: РБК

Макфол назвал Чуркина превосходным дипломатом

Бывший посол США в России, политолог Стэнфордского университета Майкл Макфол считает представителя России при ООН Виталий Чуркин, скончавшегося 20 февраля, превосходным дипломатом. Об этом он заявил в беседе с РБК.

Источник: AP 2017

«Чуркин был превосходный дипломат, невероятно умелый на своей должности. Это ужасная трагедия, что его жизнь оборвалась на таком раннем этапе его карьеры», — рассказал Макфол.

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По его словам, Чуркин крайне профессионально и эффективно проводил в жизнь внешнюю политику России. Несмотря на противоречия между Россией и администрацией Барака Обамы (на президентство которого пришлось основное время работы Чуркина в ООН), российский постпред пользовался «огромным уважением американского дипломатического сообщества», подчеркнул Макфол.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Как сообщала газета New York Post со ссылкой на источники, Чуркин умер в понедельник, 20 февраля, из-за «проблем с сердцем».

По словам собеседников издания, Чуркин находился в здании постпредставительства России, когда почувствовал себя плохо. Он был доставлен в Пресвитарианский госпиталь Нью-Йорка. В медицинское учреждение он прибыл без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации.

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