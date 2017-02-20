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22:59 (мск), источник: ТАСС

Чуркин незадолго до смерти почувствовал себя плохо и был госпитализирован

Точная причина смерти российского дипломата пока не называется.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин почувствовал себе плохо, находясь в здании российского диппредставительства в Нью-Йорке, после чего был доставлен в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу (New York Presbyterian Hospital), где скончался.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.

Как отмечает агентство, точная причина смерти российского дипломата пока не называется.

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Газета New York Post, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что у Чуркина возникли «проблемы с сердцем», к моменту прибытия медиков он был без сознания. По данным издания, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил ранее МИД РФ, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.

Чуркин родился 21 февраля 1952 г. в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 г. занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью- Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

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21:57 (мск)© Ньюстюб
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