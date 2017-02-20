Чуркин незадолго до смерти почувствовал себя плохо и был госпитализирован
Точная причина смерти российского дипломата пока не называется.
Точная причина смерти российского дипломата пока не называется.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин почувствовал себе плохо, находясь в здании российского диппредставительства в
Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.
Как отмечает агентство, точная причина смерти российского дипломата пока не называется.
Газета New York Post, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что у Чуркина возникли «проблемы с сердцем», к моменту прибытия медиков он был без сознания. По данным издания, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщил ранее МИД РФ, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.
Чуркин родился 21 февраля 1952 г. в Москве в семье авиационного