Чуркин незадолго до смерти почувствовал себя плохо и был госпитализирован

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин почувствовал себе плохо, находясь в здании российского диппредставительства в Нью-Йорке, после чего был доставлен в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу (New York Presbyterian Hospital), где скончался.

Как отмечает агентство, точная причина смерти российского дипломата пока не называется.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.

Газета New York Post, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что у Чуркина возникли «проблемы с сердцем», к моменту прибытия медиков он был без сознания. По данным издания, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил ранее МИД РФ, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.