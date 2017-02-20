Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует

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МИД РФ отметил, что произошло это буквально накануне 65-летия дипломата. Президент России Владимир Путин, российские политики и западные дипломаты, в том числе те, кто жестко оппонировал Чуркину, уже принесли свои соболезнования и нашли слова для самой высокой оценки работы и дипломатических талантов российского представителя при ООН. Причины смерти Виталий Чуркин занимал эту должность с 8 апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН с 21 по 23 февраля.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники.

Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9.30 по местному времени (17.30 мск), сообщили источники газеты. Российский дипломат находился без сознания, ему требовались меры сердечно-лёгочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, отмечает издание. По данным бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, непосредственной причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность.

«Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился», — отметил Орджоникидзе, который много лет хорошо знал покойного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о причинах смерти говорить отказалась, сославшись на личный характер этой информации. «В мировой практике принято использовать слово “скоропостижно”», — отметила она в комментарии телеканалу «Дождь». Профессионализм и талант О смерти дипломата было оперативно доложено президенту РФ. Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, узнал об этом с прискорбием и выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа. «Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина», — отметил Песков.

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По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, Виталий Чуркин «в последние годы без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них». Косачев подчеркнул, что позиция представителя при ООН — одна из самых высших и самых ответственных позиций в дипломатической службе любого государства. «Но для нашей страны как государства — постоянного члена Совета Безопасности это ещё и миссия глобального масштаба и глобальной ответственности», — написал сенатор в Facebook. Косачев отметил, что для него Чуркин был учителем, коллегой и добрым товарищем.

Я неоднократно работал рядом, вместе с Виталием Ивановичем, всегда поражался его самообладанию и выдержке, удивляясь, как это ему удаётся. Сейчас понимаю, как — через душу и через сердце, не щадя ни времени, ни здоровья. Константин Косачев глава международного комитета Совета Федерации

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил такую отличительную черту Чуркина, как качества хорошего полемиста. «В Совете безопасности ООН очень важно (это). Сложные условия такие, когда Россия далеко не в большинстве находится, мягко выражаясь. Там очень важно быть хорошим полемистом и умело отстаивать наши позиции», — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

Виталия Ивановича в ООН уважали не только наши друзья и союзники, но и представители тех стран, которых МИД со всей дипломатичной деликатностью называет “партнерами”. Уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества, способности дипломатические. Сергей Орджоникидзе дипломат

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным скончавшегося постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и назвала его одним из символов независимой внешней политики России.

«Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Он стал одним из символов новой России, её независимой внешней политики. Виталий Иванович служил отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту», — написала Москалькова на своей странице в Instagram. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Чуркин всегда взвешенно, твердо и достойно отстаивал позицию России в ООН. Он отметил, что дипломатическая миссия постпреда России при ООН была особенно сложной в последние годы, «когда на нашу страну со стороны Запада обрушился поток постоянных и ничем не подкрепленных обвинений, были введены антироссийские санкции и объявлена информационная война».

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«Возможно, именно это беспощадное давление и подорвало здоровье Виталия Ивановича, но он, несмотря ни на что, всегда взвешенно, твердо и достойно отстаивал позицию нашей страны в Организации Объединенных Наций, неся правду миру и не позволяя никому разговаривать с Россией с позиции силы и угроз», — сказал депутат журналистам. По его словам, гроссмейстерское мастерство дипломата, мудрость и верность долгу, высочайшая эрудированность и профессионализм, принципиальное и неравнодушное отношение к происходящему в стране и мире удивительно гармонично сочетались в Чуркине с душевной добротой, умением располагать к себе и чувствовать прекрасное в людях и окружающем мире. «Виталий Чуркин навсегда останется в наших сердцах сильным и светлым духом», — добавил Железняк.

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Глава венской штаб-квартиры ООН Юрий Федотов признался, что потрясен сообщением о кончине Чуркина. «Искренние соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося дипломата. Потрясён известием о трагической внезапной кончине В. И. Чуркина», — написал Федотов в микроблоге в Twitter. «Я шокирован известиями о внезапной кончине российского представителя в ООН Виталия Чуркина в Нью-Йорке. Мои глубокие соболезнования его семье», — написал глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в Twitter. Уважение и дружба, несмотря на разногласия Словно в подтверждение слов Орджоникидзе, свои соболезнования вынесли уже многие иностранные коллеги Чуркина. Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт назвал Чуркина «гигантом дипломатии».

Совершенно опустошен, услышав, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Дипломатический гигант и (человек) с прекрасным характером. Покойся с миром! Мэттью Райкрофт постпред Великобритании при ООН

А представительство Великобритании при организации на странице в Twitter назвало Чуркина «стержнем СБ ООН более 10 лет». Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Виталий Чуркин был «выдающимся представителем РФ при ООН», работа с которым, несмотря на разногласия, шла при взаимном уважении и личной дружбе. «Я искренне уважал и высоко ценил Виталия Чуркина… Виталий Чуркин был одним из самых талантливых дипломатов, которых я встречал», — говорится в заявлении посла Франции. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала умершего маэстро в сфере дипломатии.

Я опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро в сфере дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и РФ. Саманта Пауэр постпред США при ООН

При этом бывший постпред США известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации экс-президента Барака Обамы. Постоянный представитель США при ООН в в 2009—2013 годах Сюзан Райс заявила, что шокирована известием о смерти своего российского коллеги Виталия Чуркина. «Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью», — написала Райс в своем микроблоге в Twitter.

Виталий был для ООН огромной силой. Умный, нацеленный, в высшей степени эффективный. Сюзан Райс бывший постпред США при ООН

Райс отметила, что «Виталий был опасным противником, но всегда (оставался) другом». «Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, семье и российской миссии при ООН», — написала она. Кого назначат новым постпредом Исполнять обязанности постпреда РФ при ООН после скоропостижной смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель, однако на эту должность назначат, скорее всего, кого-то из центра, предположил бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

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