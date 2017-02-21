Новый проект реконструкции воронежского «Орленка» разработают по конкурсу
Концепция станет уже третьим вариантом благоустройства парка.
Концепция станет уже третьим вариантом благоустройства парка.
Администрация Воронежа планирует вынести на конкурс разработку концепции реконструкции парка «Орленок», рассказал
О намерении объявить конкурс на разработку проекта благоустройства парка Владимир Астанин заявил, подводя итоги конкурса на лучший эскизный проект центра современного искусства в «Орленке».
— Конкурс, организованный воронежской организаций Союза архитекторов России — серьезная заявка на появление в городе профессиональных разработчиков конкурсных заданий, что является залогом успехов любых конкурсов. Надеюсь, что наш город благодаря таким конкурсам начнет получать уникальные архитектурные объекты, которые будут украшать город, привлекать туристов, и избавят нас от засилия типовых проектов и ярмарки тщеславия отдельных заказчиков. Сейчас у нас на очереди конкурс на разработку концепции парка «Орленок», — заявил Владимир Астанин.
По его словам, работа над концепцией парка, проведенная участниками «Зимней школы «Зодчества VRN», станет основой для разработки полноценного проекта.
— Если заказчик конкурса на разработку проекта центра современного искусства решится на финансирование и нового конкурса, можно будет ожидать, что тема центра найдет продолжение в структуре преобразованного парка, — отметил
Конкурс на разработку проекта центра современного искусства стал первым в городе за много лет. Председатель жюри, доктор архитектуры Юрий Кармазин отметил правильно, грамотно и подробно составленное конкурсное задание. Руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова подчеркнула, что конкурс стал отправной точной для создания в Воронеже «нормальной честной практики проведения конкурсов, честной с точки зрения судейства и правильной с точки зрения организации и результатов этого конкурса».
— Побеждать с заранее заготовленными проектами — не цель архитекторов, которые хотят созидать, и не цель для заказчика, который хочет вкладываться в объекты, которые останутся в истории города, — заявила Ракова.
Контекст
Первую концепцию комплексного развития парка «Орленок» мэрия представила в сентябре 2015 года. Сотрудники муниципалитета разработали
Второй проект реконструкции и развития парка, предусматривавший снижение объема инвестиций с 800 млн до 490 млн рублей, рассмотрели на градостроительном совете в правительстве области в феврале 2016 года. Проект предполагал сохранение структуры парка и использование заброшенного участка, на котором ранее располагались аттракционы. В парке должны были появиться тихие развлекательные аттракционы, молодежный многофункциональный центр, кафе и точки общепита. Чиновники озвучивали планы установки в «Орленке» колеса обозрения, которое могло бы стать самым большим в России, но от них впоследствии отказались.
Благоустроить парк мэрия предполагала с помощью инвестора. Парк включали в перечень имущества, подлежащего передаче в концессию в 2015 и 2016 годах.
В конце 2016 года на презентации проектов участников «Зимней школы «Зодчества VRN» мэр Александр Гусев анонсировал альтернативный вариант реконструкции парка, не требующий поиска крупного инвестора — например, за счет собственных средств бюджета или с использованием элементов краудсорсинга. Однако в итоге «Орленок» внесли в обновленный перечень муниципального имущества, планируемого к передаче инвестору по договору концессии в 2017 году.