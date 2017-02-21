Новый проект реконструкции воронежского «Орленка» разработают по конкурсу

Администрация Воронежа планирует вынести на конкурс разработку концепции реконструкции парка «Орленок», рассказал вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин в пятницу, 17 февраля. По мнению чиновника, конкурс позволит получить оригинальный проект и в итоге — общественное пространство, которое будет украшать город и привлекать туристов.

О намерении объявить конкурс на разработку проекта благоустройства парка Владимир Астанин заявил, подводя итоги конкурса на лучший эскизный проект центра современного искусства в «Орленке».

— Конкурс, организованный воронежской организаций Союза архитекторов России — серьезная заявка на появление в городе профессиональных разработчиков конкурсных заданий, что является залогом успехов любых конкурсов. Надеюсь, что наш город благодаря таким конкурсам начнет получать уникальные архитектурные объекты, которые будут украшать город, привлекать туристов, и избавят нас от засилия типовых проектов и ярмарки тщеславия отдельных заказчиков. Сейчас у нас на очереди конкурс на разработку концепции парка «Орленок», — заявил Владимир Астанин.

По его словам, работа над концепцией парка, проведенная участниками «Зимней школы «Зодчества VRN», станет основой для разработки полноценного проекта.

— Если заказчик конкурса на разработку проекта центра современного искусства решится на финансирование и нового конкурса, можно будет ожидать, что тема центра найдет продолжение в структуре преобразованного парка, — отметил вице-мэр.

Конкурс на разработку проекта центра современного искусства стал первым в городе за много лет. Председатель жюри, доктор архитектуры Юрий Кармазин отметил правильно, грамотно и подробно составленное конкурсное задание. Руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова подчеркнула, что конкурс стал отправной точной для создания в Воронеже «нормальной честной практики проведения конкурсов, честной с точки зрения судейства и правильной с точки зрения организации и результатов этого конкурса».

— Побеждать с заранее заготовленными проектами — не цель архитекторов, которые хотят созидать, и не цель для заказчика, который хочет вкладываться в объекты, которые останутся в истории города, — заявила Ракова.

Контекст

Первую концепцию комплексного развития парка «Орленок» мэрия представила в сентябре 2015 года. Сотрудники муниципалитета разработали архитектурно-планировочное решение парка, дендроплан и подготовили обязательства инвестора по сохранению деревьев в «Орленке». Объем инвестиций оценили в 800 млн рублей.

Второй проект реконструкции и развития парка, предусматривавший снижение объема инвестиций с 800 млн до 490 млн рублей, рассмотрели на градостроительном совете в правительстве области в феврале 2016 года. Проект предполагал сохранение структуры парка и использование заброшенного участка, на котором ранее располагались аттракционы. В парке должны были появиться тихие развлекательные аттракционы, молодежный многофункциональный центр, кафе и точки общепита. Чиновники озвучивали планы установки в «Орленке» колеса обозрения, которое могло бы стать самым большим в России, но от них впоследствии отказались.

Благоустроить парк мэрия предполагала с помощью инвестора. Парк включали в перечень имущества, подлежащего передаче в концессию в 2015 и 2016 годах.

В конце 2016 года на презентации проектов участников «Зимней школы «Зодчества VRN» мэр Александр Гусев анонсировал альтернативный вариант реконструкции парка, не требующий поиска крупного инвестора — например, за счет собственных средств бюджета или с использованием элементов краудсорсинга. Однако в итоге «Орленок» внесли в обновленный перечень муниципального имущества, планируемого к передаче инвестору по договору концессии в 2017 году.