Опрос: 18% белорусов никогда не выезжали за пределы Беларуси

Такие данные были получены в ходе национального опроса «Белорусское общество: Тест на гражданственность», направленного на изучение гражданственности белорусов. Он был проведен «ЦСБТ Сатио» в июне 2016 года по инициативе международной некоммерческой организации Pact.

Чтобы выяснить особенности гражданского поведения белорусов в глобальном контексте, респондентов спрашивали, владеют ли они иностранными языками, как часто и с какой целью выезжают за пределы страны, а также хотели бы эмигрировать из Беларуси.

Опрос показал, что 61% респондентов не могут понимать и объясняться ни на одном иностранном языке (исключая белорусский и русский языки). При этом 18% респондентов никогда не выезжали за пределы страны. Количество респондентов, которые выезжают за пределы страны, составило 69%, однако это происходит реже одного раза в год. Наиболее частыми целями выезда за пределы страны являются: отдых (50,7%), посещение родственников/друзей (35,8%) и поездки за покупками (27,1%). В группе респондентов, которые выезжают за пределы страны, только 9,3% продолжительно (более шести месяцев) проживали за границей.