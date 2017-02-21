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Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
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9Скончался Виталий Чуркин
02:52 (мск), источник: ТАСС

Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе

Первое выступление дипломата в США перед широкой аудиторией состоялось в мае 1986 г. в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.

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ТАСС-ДОСЬЕ. 20 февраля 2017 г. на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. На этом посту он работал с 2006 г. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какими поступками запомнился российский дипломат.

Ряд СМИ тиражируют информацию о том, что 1 сентября 1983 г., после того как советский истребитель сбил в районе Сахалина южнокорейский Boeing, Чуркин оказался единственным советским дипломатом в США, кто вышел к прессе. Однако сам он назвал эту историю «бытующей легендой».

По словам Чуркина, его первое выступление в США перед широкой аудиторией состоялось только в мае 1986 г. в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.

Тогда он работал в российском посольстве в США в ранге второго секретаря и выступал в одном из подкомитетов Конгресса США, где проходило слушание по поводу аварии.

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После того как в 1992 г. Виталий Чуркин занял пост заместителя министра иностранных дел (в то время министерством руководил Андрей Козырев), он впервые в истории ведомства ввел практику проводить открытые неформальные брифинги для иностранных журналистов. Это нововведение контрастировало с традициями МИДа советского времени.

С 2006 г. в ранге постоянного представителя РФ при ООН Виталий Чуркин последовательно отстаивал позицию Москвы в этой международной организации. Зачастую его жесткие высказывания по тем или иным конфликтным вопросам вызвали негативную реакцию у его оппонентов.

Особое внимание мировых СМИ Виталий Чуркин привлек в августе 2008 г. после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. В ответ на начало антироссийской кампании в западной прессе и на телевидении постпред подчеркивал в своих выступлениях в СБ ООН, что Россия ранее неоднократно уведомляла международное сообщество об обострении ситуации в регионе, а также о том, что пребывание российских миротворцев на территории Южной Осетии легитимно (в соответствии с четырехсторонним соглашением, подписанным в Дагомысе в 1992 г.).

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После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г. и последовавших за этим обвинений грузинской стороны в нарушении Россией международного права, Виталий Чуркин озвучил в Совете Безопасности ООН позицию России. Он объяснил, что с 1990-х гг. РФ делала все возможное для урегулирования абхазского и южнооосетинского конфликтов, исходя из признания территориальной целостности Грузии. При этом позиция Москвы заключалась в том, что при провозглашении независимости Грузии было нарушено право Абхазии и Южной Осетии на самоопределение.

По словам Чуркина, решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность этих братских народов.

В марте 2013 г. в Совбезе достигло пика противостояние Виталия Чуркина и представителя США при ООН Сьюзан Райс. Она обвинила Москву в блокировании принятия заявления Совета Безопасности по вопросу о пограничном конфликте между Суданом и Южным Суданом. РФ не хотела соглашаться на американский вариант текста, который предусматривал максимальное давление на Хартум.

Противостояние Чуркина и Райс даже сравнивали с «перебранкой двух школьников». В итоге компромиссный вариант резолюции был принят, однако стороны продолжали обвинять друг друга в попытках срыва договоренностей.

15 марта 2014 г. Виталий Чуркин от имени РФ наложил вето на проект резолюции по Украине, в котором говорилось о сохранении территориальной целостности Украины и недопущении проведения референдума в Крыму и признании его незаконным.

Тогда российское вето вызвало негодование представителя США при ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что «Крым есть и будет украинским, несмотря на вето РФ», и буквально набросилась на Виталия Чуркина.

В ответ он осторожно взял ее за локоть, мягко отодвинул и попросил «не плеваться».

В сентябре 2015 г. Виталий Чуркин покинул зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Саммите по глобальной повестке дня в области развития в знак протеста против «политизированной и агрессивной речи» главы Украины, которая не соответствовала теме заседания.

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В частности, Порошенко вел речь о «российской агрессии» и ее последствиях для Украины. По сообщениям СМИ, примеру Чуркина последовали и другие члены российской делегации, после чего в зале остался только один делегат от РФ.

В сентябре 2016 г. Виталию Чуркину вновь пришлось покинуть заседание СБ ООН, в этот раз в ответ на демарш постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр. Это произошло в ходе созванного Москвой экстренного заседания Совбеза в связи с авиаударами американских ВВС по правительственным войскам в Сирии в районе Дейр-эз-Зора, в результате которых погибли 62 сирийских военных, а террористы получили возможность укрепить свои позиции.

Однако во время выступления российского постпреда Саманта Пауэр отсутствовала. Назвав заседание СБ «фарсом», она демонстративно не заходила в зал, общалась с журналистами в коридоре.

Виталий Чуркин в свою очередь покинул это заседание, когда Пауэр вернулась в зал и начала собственное выступление.
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01:42 (мск)© Ньюстюб
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