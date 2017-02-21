Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе
Первое выступление дипломата в США перед широкой аудиторией состоялось в мае 1986 г. в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.
Первое выступление дипломата в США перед широкой аудиторией состоялось в мае 1986 г. в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.
Ряд СМИ тиражируют информацию о том, что 1 сентября 1983 г., после того как советский истребитель сбил в районе Сахалина южнокорейский Boeing, Чуркин оказался единственным советским дипломатом в США, кто вышел к прессе. Однако сам он назвал эту историю «бытующей легендой».
Тогда он работал в российском посольстве в США в ранге второго секретаря и выступал в одном из подкомитетов Конгресса США, где проходило слушание по поводу аварии.
После того как в 1992 г. Виталий Чуркин занял пост заместителя министра иностранных дел (в то время министерством руководил Андрей Козырев), он впервые в истории ведомства ввел практику проводить открытые неформальные брифинги для иностранных журналистов. Это нововведение контрастировало с традициями МИДа советского времени.
С 2006 г. в ранге постоянного представителя РФ при ООН Виталий Чуркин последовательно отстаивал позицию Москвы в этой международной организации. Зачастую его жесткие высказывания по тем или иным конфликтным вопросам вызвали негативную реакцию у его оппонентов.
Особое внимание мировых СМИ Виталий Чуркин привлек в августе 2008 г. после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. В ответ на начало антироссийской кампании в западной прессе и на телевидении постпред подчеркивал в своих выступлениях в СБ ООН, что Россия ранее неоднократно уведомляла международное сообщество об обострении ситуации в регионе, а также о том, что пребывание российских миротворцев на территории Южной Осетии легитимно (в соответствии с четырехсторонним соглашением, подписанным в Дагомысе в 1992 г.).
После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г. и последовавших за этим обвинений грузинской стороны в нарушении Россией международного права, Виталий Чуркин озвучил в Совете Безопасности ООН позицию России. Он объяснил, что с 1990-х гг. РФ делала все возможное для урегулирования абхазского и южнооосетинского конфликтов, исходя из признания территориальной целостности Грузии. При этом позиция Москвы заключалась в том, что при провозглашении независимости Грузии было нарушено право Абхазии и Южной Осетии на самоопределение.
В марте 2013 г. в Совбезе достигло пика противостояние Виталия Чуркина и представителя США при ООН Сьюзан Райс. Она обвинила Москву в блокировании принятия заявления Совета Безопасности по вопросу о пограничном конфликте между Суданом и Южным Суданом. РФ не хотела соглашаться на американский вариант текста, который предусматривал максимальное давление на Хартум.
Противостояние Чуркина и Райс даже сравнивали с «перебранкой двух школьников». В итоге компромиссный вариант резолюции был принят, однако стороны продолжали обвинять друг друга в попытках срыва договоренностей.
15 марта 2014 г. Виталий Чуркин от имени РФ наложил вето на проект резолюции по Украине, в котором говорилось о сохранении территориальной целостности Украины и недопущении проведения референдума в Крыму и признании его незаконным.
Тогда российское вето вызвало негодование представителя США при ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что «Крым есть и будет украинским, несмотря на вето РФ», и буквально набросилась на Виталия Чуркина.
В сентябре 2015 г. Виталий Чуркин покинул зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Саммите по глобальной повестке дня в области развития в знак протеста против «политизированной и агрессивной речи» главы Украины, которая не соответствовала теме заседания.
В частности, Порошенко вел речь о «российской агрессии» и ее последствиях для Украины. По сообщениям СМИ, примеру Чуркина последовали и другие члены российской делегации, после чего в зале остался только один делегат от РФ.
В сентябре 2016 г. Виталию Чуркину вновь пришлось покинуть заседание СБ ООН, в этот раз в ответ на демарш постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр. Это произошло в ходе созванного Москвой экстренного заседания Совбеза в связи с авиаударами американских ВВС по правительственным войскам в Сирии в районе
Однако во время выступления российского постпреда Саманта Пауэр отсутствовала. Назвав заседание СБ «фарсом», она демонстративно не заходила в зал, общалась с журналистами в коридоре.