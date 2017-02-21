Праздник «Масленица у ворот» устроили в Индустриальном районе Хабаровска
В Индустриальном районе Хабаровска провели семейный праздник «Масленица у ворот». Организовали мероприятие специалисты центра работы с населением «Доверие».
В Индустриальном районе Хабаровска провели семейный праздник «Масленица у ворот». Организовали мероприятие специалисты центра работы с населением «Доверие».
Для гостей устроили театрализованное представление. Также все желающие смогли поучаствовать в народных забавах и конкурсах. Для горожан приготовили блины и кашу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Напомним, Масленицу в Хабаровске можно будет отметить в храме, конном клубе, котокафе и других местах.