За неделю еще более 100 человек получили гектар в Приморье

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов, всего с 1 февраля, когда стартовал третий этап реализации закона о дальневосточном гектаре, в профильные департаменты Администрации края, а также муниципальные администрации поступило 12 178 заявлений. Это более половины от всех заявок, принятых за девять месяцев, с 1 июня прошлого года.

«С прошлой недели обладателями гектара в Приморье стали еще 113 человек, всего заключено 905 договоров с заявителями. Еще по 663 участкам утверждены схемы размещения на публичной кадастровой карте», — отметил он.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена — необходимо выполнить семь шагов.

Переехать в Приморье уже намерены жители самых разных территорий страны — заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Челябинска, Хабаровска, а также от дальневосточников — из Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области.

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача — сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», — заявил глава региона.

Обратиться за консультацией к специалистам центра все желающие могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.