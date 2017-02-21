Лучшего отца выбрали в Амурске

Мужчинам пришлось чистить картошку на время, баюкать двойняшек, а также собирать и разбирать мясорубку. К тому же конкурсанты вместе со своими детьми изготовили портреты мам из воздушных шаров.

В итоге звание «Самый лучший папа» досталось Александру Соколову. Он получил диплом и денежный подарок. Остальных участников наградили дипломами и сладкими пирогами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.