Леопардесса с двойным гражданством получила красивое имя в Приморье

«Хранители леопарда — это своеобразные “крестные” редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди Хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и обычные люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу “Земли леопарда” дает Хранителю право выбрать имя для своего подопечного», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».

Имя очередной редкой кошке дала крупная сырьевая компания Приморского края, символом которой уже является крупная дикая кошка — на логотипе фирмы изображен амурский тигр. Дальневосточный леопард является близким родственником и соседом тигра: на «Земле леопарда», кроме примерно 70 пятнистых кошек, обитают еще около 30 полосатых хищников. Национальный парк и заповедник — их общий «дом», обе кошки традиционно считаются символом всего Приморья, его удивительного природного разнообразия. Вместе с новым Хранителем «Земля леопарда» формирует кошачий альянс, совместные усилия которого будут направлены на защиту редких животных и экологическое просвещение жителей всего Дальнего Востока.

Сегодня Авроре около пяти лет — это леопардесса в самом расцвете сил. Она живет в южной части «Земли леопарда», на границе национального парка и Китая. Неудивительно, что за годы наблюдений она фиксировалась фотоловушками двух стран. Однако, судя по всему, с точки зрения молодой хищницы, именно российская территория лучше всего подходит для выращивания потомства: несмотря на «двойное гражданство», Leo 63 °F предпочла обучать котенка охоте на своей родине, на «Земле леопарда». Трехмесячный малыш и его мама попали в объектив камеры в национальном парке в начале прошлого года.