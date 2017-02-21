Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
6 женщин, исключенных из "Единой России" за их действия (фото)
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Скончался Виталий Чуркин
03:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Леопардесса с двойным гражданством получила красивое имя в Приморье

Одна из редчайших крупных кошек планеты в Приморье получила мифическое имя Аврора в честь древнеримской богини утренней зари, сообщает ИА «Дейта».

«Хранители леопарда — это своеобразные “крестные” редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди Хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и обычные люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу “Земли леопарда” дает Хранителю право выбрать имя для своего подопечного», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».

Имя очередной редкой кошке дала крупная сырьевая компания Приморского края, символом которой уже является крупная дикая кошка — на логотипе фирмы изображен амурский тигр. Дальневосточный леопард является близким родственником и соседом тигра: на «Земле леопарда», кроме примерно 70 пятнистых кошек, обитают еще около 30 полосатых хищников. Национальный парк и заповедник — их общий «дом», обе кошки традиционно считаются символом всего Приморья, его удивительного природного разнообразия. Вместе с новым Хранителем «Земля леопарда» формирует кошачий альянс, совместные усилия которого будут направлены на защиту редких животных и экологическое просвещение жителей всего Дальнего Востока.

Сегодня Авроре около пяти лет — это леопардесса в самом расцвете сил. Она живет в южной части «Земли леопарда», на границе национального парка и Китая. Неудивительно, что за годы наблюдений она фиксировалась фотоловушками двух стран. Однако, судя по всему, с точки зрения молодой хищницы, именно российская территория лучше всего подходит для выращивания потомства: несмотря на «двойное гражданство», Leo 63 °F предпочла обучать котенка охоте на своей родине, на «Земле леопарда». Трехмесячный малыш и его мама попали в объектив камеры в национальном парке в начале прошлого года.

Сопки и горы «Земли леопарда» воспитали из этой леопардессы настоящего стратега и мастера тактических действий. Дальневосточному леопарду очень важно никогда не упускать цель из виду, оставаясь при этом невидимым, настоящим гением естественной маскировки. В охоте Авроре также помогают сильный хвост и острое зрение: пятнистого оленя или косулю она может заметить с расстояния до полутора километров, а настичь жертву — всего за несколько прыжков. И хотя на большинстве снимков леопардесса явно куда-то спешит, иногда она не прочь расслабиться, присесть и отдохнуть, демонстрируя фотоловушкам типичную кошачью созерцательную натуру и грацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Леопардесса с двойным гражданством получила красивое имя в Приморье
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило лишать свободы за браконьерство
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь