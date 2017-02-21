Леопардесса с двойным гражданством получила красивое имя в Приморье
Одна из редчайших крупных кошек планеты в Приморье получила мифическое имя Аврора в честь древнеримской богини утренней зари, сообщает ИА «Дейта».
Одна из редчайших крупных кошек планеты в Приморье получила мифическое имя Аврора в честь древнеримской богини утренней зари, сообщает ИА «Дейта».
«Хранители леопарда — это своеобразные “крестные” редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди Хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и обычные люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу “Земли леопарда” дает Хранителю право выбрать имя для своего подопечного», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».
Имя очередной редкой кошке дала крупная сырьевая компания Приморского края, символом которой уже является крупная дикая кошка — на логотипе фирмы изображен амурский тигр. Дальневосточный леопард является близким родственником и соседом тигра: на «Земле леопарда», кроме примерно 70 пятнистых кошек, обитают еще около 30 полосатых хищников. Национальный парк и заповедник — их общий «дом», обе кошки традиционно считаются символом всего Приморья, его удивительного природного разнообразия. Вместе с новым Хранителем «Земля леопарда» формирует кошачий альянс, совместные усилия которого будут направлены на защиту редких животных и экологическое просвещение жителей всего Дальнего Востока.
Сегодня Авроре около пяти лет — это леопардесса в самом расцвете сил. Она живет в южной части «Земли леопарда», на границе национального парка и Китая. Неудивительно, что за годы наблюдений она фиксировалась фотоловушками двух стран. Однако, судя по всему, с точки зрения молодой хищницы, именно российская территория лучше всего подходит для выращивания потомства: несмотря на «двойное гражданство», Leo
Сопки и горы «Земли леопарда» воспитали из этой леопардессы настоящего стратега и мастера тактических действий. Дальневосточному леопарду очень важно никогда не упускать цель из виду, оставаясь при этом невидимым, настоящим гением естественной маскировки. В охоте Авроре также помогают сильный хвост и острое зрение: пятнистого оленя или косулю она может заметить с расстояния до полутора километров, а настичь жертву — всего за несколько прыжков. И хотя на большинстве снимков леопардесса явно