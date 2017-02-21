Трутнев зовет россиян из-за рубежа ради «дальневосточного гектара»

«У нас заходы на сайт программы есть из США, Германии, с Украины, из Казахстана, из целого ряда других стран. Было бы замечательно, если бы оттуда люди вернулись в Россию. Я имею в виду тех, у кого остались российские паспорта. Понятно, что гражданам Америки гектар мы давать не планируем. Но если у человека есть российский паспорт и он заблудился за океаном, пусть возвращается», — рассказал Трутнев в интервью газете «Известия».

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. По закону исключена возможность перехода прав на полученную землю к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Если гражданин РФ воспользовался правом на земельный участок, а потом получил иностранное гражданство, предусматривается прекращение договора о безвозмездном пользовании и возврат земли.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», теперь любой россиянин, а не только житель ДФО может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.

Как можно использовать дальневосточный гектар.