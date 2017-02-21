Должника из Хабаровска лишили свободы из-за неоплаченного долга

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Хабаровскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина П. о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 985 тысяч рублей. По решению суда должнику заменено условное наказание на реальный срок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Приговором Кировского районного суда г. Хабаровска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное лицом с использованием служебного положения.

Должник никаких мер к погашению ущерба не предпринимал, на прием к приставу не являлся, документы, подтверждающие факт трудоустройства или получения дохода не предоставлял.

С целью исполнения требований исполнительного документа судебный пристав — исполнитель направил в Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Хабаровскому краю ходатайство о замене условного срока отбывания наказания на реальный срок лишения свободы.

В итоге решением суда должнику заменено условное наказание с испытательным сроком на 3 года лишения свободы с реальным отбыванием его в колонии общего режима. От обязанности возмещения ущерба, причиненного преступлением, мужчина не освобожден.