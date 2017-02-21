Должника из Хабаровска лишили свободы из-за неоплаченного долга
Никаких мер к погашению ущерба мужчина не предпринимал.
Никаких мер к погашению ущерба мужчина не предпринимал.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Хабаровскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина П. о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 985 тысяч рублей. По решению суда должнику заменено условное наказание на реальный срок, сообщили ИА AmurMedia в
Приговором Кировского районного суда г. Хабаровска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное лицом с использованием служебного положения.
Должник никаких мер к погашению ущерба не предпринимал, на прием к приставу не являлся, документы, подтверждающие факт трудоустройства или получения дохода не предоставлял.
С целью исполнения требований исполнительного документа судебный пристав — исполнитель направил в Федеральное казенное учреждение
В итоге решением суда должнику заменено условное наказание с испытательным сроком на 3 года лишения свободы с реальным отбыванием его в колонии общего режима. От обязанности возмещения ущерба, причиненного преступлением, мужчина не освобожден.