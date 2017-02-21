Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известная светская львица провела роды в прямом эфире (фото)
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14В США прошла самая престижная выставка собак
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Ежегодный Венецианский карнавал
04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Должника из Хабаровска лишили свободы из-за неоплаченного долга

Никаких мер к погашению ущерба мужчина не предпринимал.

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Хабаровскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина П. о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 985 тысяч рублей. По решению суда должнику заменено условное наказание на реальный срок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Приговором Кировского районного суда г. Хабаровска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное лицом с использованием служебного положения.

Должник никаких мер к погашению ущерба не предпринимал, на прием к приставу не являлся, документы, подтверждающие факт трудоустройства или получения дохода не предоставлял.

С целью исполнения требований исполнительного документа судебный пристав — исполнитель направил в Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Хабаровскому краю ходатайство о замене условного срока отбывания наказания на реальный срок лишения свободы.

В итоге решением суда должнику заменено условное наказание с испытательным сроком на 3 года лишения свободы с реальным отбыванием его в колонии общего режима. От обязанности возмещения ущерба, причиненного преступлением, мужчина не освобожден.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Интерьер новый, цены старые - парикмахерская "Пчелка" технологического колледжа Хабаровска
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Легкомоторный самолет рухнул на торговый центр в Австралии
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь