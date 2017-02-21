Плюсовую температуру и сильный ветер прогнозируют в Челябинске 21 февраля

Столбики термометров в Челябинске днём 21 февраля поднимутся на два градуса выше нулевой отметки, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В ночь на вторник синоптики прогнозируют в областном центре небольшой снег и слабую метель, температура воздуха составит от 4 до 6 градусов со знаком «минус». Днём существенных осадков не ожидается. Ветер западного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 8−13 м/с с отдельными порывами до 17 м/с.

По народному календарю 21 февраля — Захар Серповидец. По этому дню гадали о весенней погоде: чем холоднее, тем теплее будет март.