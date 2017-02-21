Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
8 способов поклеить обои иначе
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Ежегодный Венецианский карнавал
05:03 (мск), источник: Вести Приморье

Снизить расходы на коммунальные платежи могут сельские бюджетники Приморья

Почти 122 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Приморья на ежемесячные денежные выплаты сельским бюджетникам. В 2016 году на эту меру социальной поддержки потребовалось более 117 миллионов рублей.

Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, единовременная выплата для сельских бюджетников — это финансовая помощь из краевого бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг. В Приморском крае ежемесячные выплаты получают более 8,5 тысяч специалистов, работающих в селах и поселках.

Среди получателей — врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники, педагогические работники учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работники культуры и искусства, специалисты ветеринарных служб, мастера производственного обучения начального профессионального образования и социальные работники.

«Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, выплачивают по 535 рублей ежемесячно. Для тех, кто проживает в квартирах с центральным отоплением, размер ежемесячной денежной выплаты составил 1 535 рублей», — информируют в ведомстве.

Что касается работников образования, проживающих в сельской местности, то вместо ЕДВ для них предусмотрены компенсационные выплаты.

«Ежемесячно 14,8 тысяч специалистов этой категории имеют возможность снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. На компенсации в бюджете Приморья предусмотрели более 451 миллиона рублей», — напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, из различных мер социальной поддержки граждан, помощь в оплате коммунальных расходов — наиболее популярная.

«Жилищно-коммунальные субсидии, ежемесячные денежные выплаты, компенсации — это регулярная адресная поддержка самых разных категорий семей. И наша задача, чтобы помощь приходила своевременно и в полном объеме», — подчеркивает он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Легкомоторный самолет рухнул на торговый центр в Австралии
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь