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05:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Спортсменка из Комсомольска выступит на зимних военных играх в Сочи

Спортсменка из Комсомольска-на-Амуре Анастасия Кравченко выступит на всемирных зимних военных играх в Сочи.

Комсомольчанка вошла в сборную России. Анастасия Кравченко — мастер спорта международного класса и двукратная чемпионка мира по ориентированию на лыжах.

Также несколько тренеров из Хабаровска будут работать судьями на играх. Юрий Семенчуков войдет в судейскую бригаду на соревнованиях по ориентированию на лыжах, Леонид Корчевой — на состязаниях по биатлону.

Напомним, игры пройдут с 23 по 27 февраля. Свои умения продемонстрируют военнослужащие из 20 стран, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГОЧС и ПБ.

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