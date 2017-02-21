Спортсменка из Комсомольска выступит на зимних военных играх в Сочи
Спортсменка из
Спортсменка из
Комсомольчанка вошла в сборную России. Анастасия Кравченко — мастер спорта международного класса и двукратная чемпионка мира по ориентированию на лыжах.
Также несколько тренеров из Хабаровска будут работать судьями на играх. Юрий Семенчуков войдет в судейскую бригаду на соревнованиях по ориентированию на лыжах, Леонид Корчевой — на состязаниях по биатлону.
Напомним, игры пройдут с 23 по 27 февраля. Свои умения продемонстрируют военнослужащие из 20 стран, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на