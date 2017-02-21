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05:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Ледовые переправы закрываются в Хабаровском крае

С 20 февраля запрещено передвижение транспортных средств по технологической переправе через реку Уда в районе села Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщает ИА «Дейта».

«Движение по ледовой дороге было закрыто в связи с окончанием “северного завоза” и формированием необходимого запаса продуктов, медикаментов, а также топлива и запасных частей для обеспечения бесперебойной работы дизельных генераторов», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В то же время в связи с приближением весны специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают жителей края о предстоящем постепенном закрытии ледовых переправ, начиная с южных районов края. Обычно этот процесс происходит в течение марта и первой декады апреля.

«По состоянию на 21 февраля в Хабаровском крае действует тридцать одна ледовая переправа. Передвижение по закрытым, а также по необорудованным и не допущенным к эксплуатации ледовым переправам запрещено и может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС предупреждают: в связи приближением тепла и повышением температуры воздуха на водоемах Хабаровского края скоро начнется процесс таяния льда. Выход на такой лед, а тем более — выезд на него на снегоходе, квадроцикле или автомобиле чрезвычайно опасен для жизни.

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Ледовые переправы закрываются в Хабаровском крае
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