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07:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дороги закрыты в семи областях Казахстана

На участках автодорог в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях закрыто движение.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 фев — Sputnik. Движение на автодорогах семи областей Казахстана закрыто в связи с плохой видимостью, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта:

— в Акмолинской области — на участке автодороги Астана — Петропавловск (18−230 км, Астана — Щучинск);.

— в Актюбинской области — на участках а/д Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (92−258 км, Эмба — Шалкар), Карабутак — Комсомол — граница Костанайской области (0−234 км, п. Карабутак — гр. Костанайской обл.), «Северный обход» (0−39 км), Донское — Бадамша (17−48 км), Петропавловка — Хазретовка (0−36 км), Актобе — Родниковка — Мартук (5−74 км), Покровка — Темир — Кенкияк — Эмба (111−175 км);.

— в Алматинской области — на а/д Талдыкорган — Капал (0−76 км);.

— в Восточно-Казахстанской области — на участках автодорог Семей — Кайнар (8−266 км); Омск — Майкапчагай (587−733 км, Семей-с. Калбатау), Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ (108−123 км, 15−102 км п. Глубокое — Шемонаиха), Алматы — Усть-Каменогорск (683−1048 км, с. Таскескен — с. Уланское, 778−1048 км, г. Аягоз-с. Уланское), Караганда — Аягоз — Богаз (447−704 км), Усть-Каменогорск — Семей (10−198 км, с. Герасимовка — Семей, п. Шульбинск — с. Новая Шульба), Семей — граница РФ (2−113 км), Усть-Каменогорск — Ридер — граница РФ (41−105 км с. Секисовка — Ридер), Новопокровка — Петропавловка — Зубаир — Байтанант (0−41 км), Дмитриевка — Бородулиха — Шемонаиха (0−87 км), Бородулиха — Жезкент (0−49 км), Воскресеновка — Петропавловка — Шелехово — Бель-Агаш — Дмитриевка (0−64 км), Чарск — Бакырчик (0−42 км), Шемонаиха — Секисовка (0−54 км), Семей — Курчатов (4−130 км), Семей — Караул (4−182 км), Семей — Долонь — Большая Владимировка — Сосновка — Коянбай (0−184), Усть-Каменогорск — Самарская (63−145 км);.

— в Карагандинской области — на участках а/д Караганда — Аягоз — Бугаз (60−217 км, п. Ботакара — Каркаралинск), Кызылорда — Павлодар (970−1135 км, Караганда — граница Павлодарской области);.

— в Костанайской области — на участках автодорог Карабутак — Костанай (231−389 км, граница Актюбинской области — п. Денисовка), Денисовка — Житикара — Мюктыколь — граница РФ (82−174 км, Житикара — граница РФ), Костанай — Аулиеколь — Сурган (108−232 км, Костанай — п. Аулиеколь — гр. Акмолинской области), Сарыколь — Большие Дубравы (0−56 км), Житикара — Ливановка (1−73 км), Койбагор — Карасу — Севастопольский (0−124 км), Узунколь — Сарыколь (0−79 км), Тобол — Тарановское — граница РФ, Житикара — Чайковское (0−27 км);.

—  в Павлодарской области — на участках автодорог Кызылорда — Павлодар (1135−1206 км п. Щидерты — граница Карагандинской области), Шакат — Восточное — Шалдай (0−121,6 км), Майкаин — Экибастуз (0−29 км).

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