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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Несовершеннолетнего кемеровчанина будут судить за кражу телефона

Подросток украл телефон у знакомого.

В Кемерове подросток украл у приятеля мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в ноябре 2016 года. 17-летний обвиняемый увидел знакомого через окно кафе. Тот разговаривал по телефону. Подросток решил украсть мобильник у знакомого и пригласил его посидеть с ним за столиком. Когда ничего не подозревающий товарищ присоединился к обвиняемому, тот попросил у него телефон и вышел с ним на улицу. Подросток скрылся с чужим телефоном.

Его товарищ понял, что обвиняемый его обокрал. Он попросил других посетителей кафе вызвать полицию. 17-летнего злоумышленника быстро нашли, он сотрудничал со следствием и показал ломбард, куда сдал телефон. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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