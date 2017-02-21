Несовершеннолетнего кемеровчанина будут судить за кражу телефона

В Кемерове подросток украл у приятеля мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в ноябре 2016 года. 17-летний обвиняемый увидел знакомого через окно кафе. Тот разговаривал по телефону. Подросток решил украсть мобильник у знакомого и пригласил его посидеть с ним за столиком. Когда ничего не подозревающий товарищ присоединился к обвиняемому, тот попросил у него телефон и вышел с ним на улицу. Подросток скрылся с чужим телефоном.

Его товарищ понял, что обвиняемый его обокрал. Он попросил других посетителей кафе вызвать полицию. 17-летнего злоумышленника быстро нашли, он сотрудничал со следствием и показал ломбард, куда сдал телефон. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.