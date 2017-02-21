Несовершеннолетнего кемеровчанина будут судить за кражу телефона
Подросток украл телефон у знакомого.
Подросток украл телефон у знакомого.
В Кемерове подросток украл у приятеля мобильный телефон.
Как сообщает
Его товарищ понял, что обвиняемый его обокрал. Он попросил других посетителей кафе вызвать полицию. 17-летнего злоумышленника быстро нашли, он сотрудничал со следствием и показал ломбард, куда сдал телефон. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.