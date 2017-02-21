В Иркутске завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина
Около 30 праздничных мероприятий пройдут в Иркутской области в честь памяти писателя Валентина Распутина.
Около 30 праздничных мероприятий пройдут в Иркутской области в честь памяти писателя Валентина Распутина.
В Иркутске завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина. Как 20 февраля 2017 года сообщила
В зале будущего музея уже установлены витрины, воссоздана обстановка рабочего кабинета, который станет центральной частью выставки и всего музея. Все предметы, представленные в мемориальном кабинете, находились в иркутской квартире Валентина Распутина. Их передал в музей сын писателя Сергей Распутин. Это стол, кресло, настольная лампа и именные часы, а также стенка с книгами из библиотеки писателя. Кроме того, посетители увидят коллекцию колокольчиков, которые привозили Валентину Распутину из разных стран мира, и предметы из коллекции дымковской игрушки.
«Выставка “Откуда
«К юбилею Валентина Распутина запланировано около 30 праздничных мероприятий, которые пройдут по всей Иркутской области, но самым главным, конечно, станет открытие этого музея. Год назад я сомневалась, сможем ли мы создать его в срок, так как организация музея занимает значительное время, к тому же на это тогда не было денег. Но в ситуацию вмешался губернатор. На реставрацию этого дома, который является памятником регионального значения “Дом с воротами”, и наполнение музея было выделено около 20 млн рублей», — рассказала Ольга Стасюлевич.
Музей Валентина Распутина будет подразделением Иркутского областного краеведческого музея. Его откроют 15 марта, в день празднования 80-летнего юбилея Валентина Распутина. В посёлке