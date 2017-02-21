В Иркутске завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, сейчас идёт создание выставки «Откуда есть-пошли мои книги», которая расскажет о семье писателя, его родных местах, реке Ангаре. Ход работ проинспектировали министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин.

В зале будущего музея уже установлены витрины, воссоздана обстановка рабочего кабинета, который станет центральной частью выставки и всего музея. Все предметы, представленные в мемориальном кабинете, находились в иркутской квартире Валентина Распутина. Их передал в музей сын писателя Сергей Распутин. Это стол, кресло, настольная лампа и именные часы, а также стенка с книгами из библиотеки писателя. Кроме того, посетители увидят коллекцию колокольчиков, которые привозили Валентину Распутину из разных стран мира, и предметы из коллекции дымковской игрушки.

«Выставка “Откуда есть-пошли мои книги” будет работать до конца мая. Осенью 2017 года в музее откроется постоянная экспозиция. Итоги конкурса на её художественное решение подведут до 20 марта, а летом будут идти работы по её воплощению. На данный момент собрано около 2500 тысяч предметов, связанных с писателем. Фонд активно пополняется», — сказал Сергей Ступин.

«К юбилею Валентина Распутина запланировано около 30 праздничных мероприятий, которые пройдут по всей Иркутской области, но самым главным, конечно, станет открытие этого музея. Год назад я сомневалась, сможем ли мы создать его в срок, так как организация музея занимает значительное время, к тому же на это тогда не было денег. Но в ситуацию вмешался губернатор. На реставрацию этого дома, который является памятником регионального значения “Дом с воротами”, и наполнение музея было выделено около 20 млн рублей», — рассказала Ольга Стасюлевич.