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05:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Суд заставил мэрию Владивостока вспомнить про забытые стадионы

Прокуратура Владивостока в суде добивается ремонта пришкольных стадионов, сообщает ИА Дейта.


Прокуратура Владивостока проверила сообщение одного из городских СМИ под заголовком «На пришкольных стадионах Владивостока, построенных после 2006 года, истрепались газоны и появились ямы».

Проверка выяснила, что на территории средней школы с углубленным изучением юридического профиля расположены стадион и футбольное поле. Асфальтовое покрытие беговых дорожек и искусственное покрытие футбольного поля пришли в негодность, имеются многочисленные ямы и повреждения покрытия. Кроме того, разрушены трибуны для болельщиков. При этом финансирование из бюджета Владивостока на содержание и ремонт пришкольных стадионов является недостаточным. Прокурор города внес представление и.о. главы администрации, однако мер принято не было.

Учитывая это, прокуратура Владивостока обратилась в суд с иском о возложении на школу обязанности произвести ремонт по восстановлению асфальтового и искусственного покрытия, а также трибун. От мэрии Владивостока, как главного распорядителя бюджетных денег, прокурор потребовал обеспечить финансирование ремонта.

Решением Ленинского суда Владивостока от 17 февраля требования прокурора полностью удовлетворены. Судебное решение в законную силу не вступило. Стоит добавить, что в производстве находятся еще два прокурорских иска с аналогичными требованиями к администрации Владивостока и средним школам №№ 22 и 53.

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