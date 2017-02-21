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07:23 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Жители улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске вышли на митинг

На протестную акцию собрались около 100 человек.

Жители улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг. Они требуют признать достопримечательным местом всю улицу — от Учительской до Сухого лога.

Решение включить в перечень объектов только часть улицы, по мнению участников пикета, приняли, чтобы упростить для застройщиков дальнейшее освоение района.

На протестную акцию собрались около 100 человек. Они единогласно приняли резолюцию, в которой требуют отменить разрешения на строительство высоток, защитить сосновый бор и запретить вырубку реликтовых сосен.

Татьяна Чернакова, активист движения «Защитим Богданку»: «Мы будем добиваться своего, я уверена в нашей правоте, потому что все-таки у нас государство правовое. Здесь явно нарушены права граждан. И то, что мы боремся с системой, вот это как раз длительность определяется этим. Но мы сломаем эту систему. Систему продажи публичных территорий, систему игнорирования интересов граждан. Мы сломаем эту систему».

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