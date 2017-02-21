Жители улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске вышли на митинг
На протестную акцию собрались около 100 человек.
На протестную акцию собрались около 100 человек.
Жители улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг. Они требуют признать достопримечательным местом всю улицу — от Учительской до Сухого лога.
Решение включить в перечень объектов только часть улицы, по мнению участников пикета, приняли, чтобы упростить для застройщиков дальнейшее освоение района.
На протестную акцию собрались около 100 человек. Они единогласно приняли резолюцию, в которой требуют отменить разрешения на строительство высоток, защитить сосновый бор и запретить вырубку реликтовых сосен.
Татьяна Чернакова, активист движения «Защитим Богданку»: «Мы будем добиваться своего, я уверена в нашей правоте, потому что