Жители улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске вышли на митинг

Жители улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг. Они требуют признать достопримечательным местом всю улицу — от Учительской до Сухого лога.

Решение включить в перечень объектов только часть улицы, по мнению участников пикета, приняли, чтобы упростить для застройщиков дальнейшее освоение района.

На протестную акцию собрались около 100 человек. Они единогласно приняли резолюцию, в которой требуют отменить разрешения на строительство высоток, защитить сосновый бор и запретить вырубку реликтовых сосен.