В школах начали изучать самые интересные места Новосибирской области

Учебники по нему еще не написаны, да и в расписании пока нет — это внеклассные занятия, на которых ученикам рассказывают о самых интересных для путешественников местах Новосибирской области и неизвестных исторических событиях. Одним из первых лекцию для школьников прочитал автор и ведущий программы «Пешком, но Новосибирской области» на канале ОТС Анатолий Харитонов.

Какая самая высокая точка Новосибирской области, как зовут основателя первого кинотеатра или что за растение изображено на гербе Маслянинского района — на эти и многие другие вопросы должны были ответить школьники, чтобы выиграть в областном географическом квесте.

Эти ребята знают, что театр кукол был построен на деньги горожан, а Купинский район назван в честь своего основателя.

— Нам нужно угадать по описанию город в Новосибирской области, а потом найти на карте, посчитать его координаты, — говорит участница квеста по географии Лера Володина.

Попасть на квест мог далеко не каждый — участникам надо было выполнить конкурсное задание. Из 23 команд в финал прошли только десять.