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07:21 (мск), источник: VN.RU

В школах начали изучать самые интересные места Новосибирской области

В новосибирских школах прошли первые уроки по новому предмету — регионоведению.

Учебники по нему еще не написаны, да и в расписании пока нет — это внеклассные занятия, на которых ученикам рассказывают о самых интересных для путешественников местах Новосибирской области и неизвестных исторических событиях. Одним из первых лекцию для школьников прочитал автор и ведущий программы «Пешком, но Новосибирской области» на канале ОТС Анатолий Харитонов.

Какая самая высокая точка Новосибирской области, как зовут основателя первого кинотеатра или что за растение изображено на гербе Маслянинского района — на эти и многие другие вопросы должны были ответить школьники, чтобы выиграть в областном географическом квесте.

Эти ребята знают, что театр кукол был построен на деньги горожан, а Купинский район назван в честь своего основателя.

— Нам нужно угадать по описанию город в Новосибирской области, а потом найти на карте, посчитать его координаты, — говорит участница квеста по географии Лера Володина.

Попасть на квест мог далеко не каждый — участникам надо было выполнить конкурсное задание. Из 23 команд в финал прошли только десять.

— На отборочном этапе нужно было составить путеводитель по Новосибирской области, перечислить достопримечательности, места, неизвестные современной молодежи, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сибирского геофизического колледжа Елена Бурмакина.

Во многих ранее малоизвестных местах побывал журналист Анатолий Харитонов. Программа «Пешком по Новосибирской области» выходит в эфир телеканала ОТС уже два года. Давний друг программы историк-краевед Леонид Чернобай нередко выступает экспертом. Туристический опыт у него — больше полувека. В этом году выходит «Энциклопедия туриста-краеведа», написанная путешественником. Ничего подобного на территории области не издавали больше 30-ти лет.

— Если вы занимаетесь краеведением, любите путешествовать, любите природу, то вам повезло — наш регион обладает очень большим туристическим потенциалом. Новосибирская область большая, и даже мы со своей командой не можем охватить все. Если вдруг вы увидите какое-то интересное место или объект, то пишите, звоните, добавляйтесь в друзья, и вы сможете стать героем нашей программы, — говорит Анатолий Харитонов.

Учебников по регионоведению пока еще нет, но, возможно, труды журналистов телеканала ОТС и новосибирских краеведов послужат основой для создания книг. А в квесте победили студенты Новосибирского технологического колледжа питания. В ноябре у них и у всех желающих будет еще один шанс проверить себя на Всероссийском географическом диктанте.

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