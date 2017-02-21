Пропавшего сноубордиста привезли из Кузбаса
Мужчине помогла добраться семейная пара из Кемеровской области.
Мужчине помогла добраться семейная пара из Кемеровской области.
Вчера завершились недельные поиски Романа Самборского, пропавшего в Шерегеше.
Как рассказали на телеканале «Россия 1», ссылаясь на сообщения правоохранительных органов, сноубордиста нашли в Кемеровской области. Молодая пара автомобилистов привезла разыскиваемого в родной город.
При этом жена Романа Самборского предупреждает о мошенниках. Женщина не собирала деньги на поиски мужа, но нашлись злоумышленники, воспользовавшиеся ситуацией.
Напомним, что мужчину разыскивали сотрудники полиции, спасатели и волонтёры — всего более нескольких сотен человек.