Уральские ученые назвали регионы РФ, которые уйдут под воду
Ученые из уральского федерального университета (УрФУ) назвали восемь регионов России, которые могут уйти под воду в ближайшие 50 лет.
Ученые из уральского федерального университета (УрФУ) назвали восемь регионов России, которые могут уйти под воду в ближайшие 50 лет.
Причиной названо большое наводнение
Сотрудники УрФУ считают, что в зону риска попадают Якутия, Красноярский край,
«В лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ говорят, что за последние 50 лет температура в Арктике существенно изменилась. Если раньше температура слоя вечной мерзлоты составляла -10 градусов по Цельсию, то сегодня она не ниже -5. Как только данные мониторинга покажут “плюс”, случится катастрофа. Если ничего не предпринимать, то ориентировочно через 50 лет следует ожидать худшего», — сообщает Федеральное агентство новостей.
Точный прогноз того, что должно произойти с климатом через 50 лет ученые обещают дать не ранее 2020 года. Причем, это исследование, как пояснил доктор