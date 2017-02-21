Уральские ученые назвали регионы РФ, которые уйдут под воду

Причиной названо большое наводнение из-за глобального потепления и таяния ледников.

Сотрудники УрФУ считают, что в зону риска попадают Якутия, Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Коми, а также Мурманская и Архангельская области.

«В лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ говорят, что за последние 50 лет температура в Арктике существенно изменилась. Если раньше температура слоя вечной мерзлоты составляла -10 градусов по Цельсию, то сегодня она не ниже -5. Как только данные мониторинга покажут “плюс”, случится катастрофа. Если ничего не предпринимать, то ориентировочно через 50 лет следует ожидать худшего», — сообщает Федеральное агентство новостей.