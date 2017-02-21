Директор новосибирского Дома ветеранов заболел, узнав про уголовное дело

«При этом злоумышленники заведомо знали об отсутствии у данной организации средств, в том числе транспортных, а также штатных сотрудников, для выполнения обязательств по заключенным договорам поставок, — сообщила VN.ru официальный представитель СУ СКР по облпсти Анастасия Кулешова. — В дальнейшем неустановленные лица заключили от имени ООО “Беллон” договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. После чего злоумышленники осуществили от имени ООО “Беллон” поставку товаров и продуктов питания, приобретенных в коммерческих организациях, для Дома ветеранов в Новосибирске, используя для указанных целей штатных сотрудников и транспортные средства самого учреждения».

По версии следствия, директор новосибирского Дома ветеранов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения. Для реализации аферы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью «Беллон», с которым в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в Дом ветеранов на сумму более 8,2 млн рублей.

Искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, злоумышленники похитили более 3 млн рублей, переведенных на счета ООО «Беллон» в рамках оплаты заключенных фиктивных договоров с Домом ветеранов, которыми после получения распорядились по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела директор Дома ветеранов Евгений Рерих задержан. Кроме того, в качестве подозреваемой задержана одна из сотрудниц ООО «Беллон». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

«Сейчас следователем по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, изобличающих противоправную деятельность подозреваемых. По местам их проживания следователем СКР совместно с сотрудниками полиции произведены обыски, в ходе которых изъяты электронные и физические носители информации, а также деньги, — продолжает Анастасия Кулешова. — Кроме того, в ходе проведения обысков в помещениях новосибирского Дома ветеранов» следователем изъята представляющая интерес документация, в том числе, путевые листы водителей учреждения.

В самом Доме ветеранов об уголовном деле, возбужденном в отношении директора, узнали от корреспондента VN.ru. «Евгений Романович сейчас на больничном, его обязанности исполняет Валерий Гуков, но и его сейчас нет на рабочем месте», — заявили в приемной.

В прошлом году новосибирскому Дом ветеранов исполнилось 50 лет. За период своего функционирования Дом ветеранов стал домом для 7 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Мощность учреждения 450 человек. В структуре клиентов учреждения преобладают инвалиды 1,2, 3 группы, численность которых насчитывает 282 человек, что составляет 62,6% от общего числа проживающих.