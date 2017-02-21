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06:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ледовые и снежные фигуры исчезают с главной площади в Хабаровске

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

На площади Ленина в Хабаровске приступили к разбору «зимнего городка».

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13
фотографий

Ледовые и снежные фигурки, которые радовали горожан на протяжении двух месяцев, бесследно исчезают под натиском тяжелой техники. Работы по демонтажу связаны с повышением в городе дневных температур. Окончательно завершить все работы планируется до 1 марта, сообщает корр. ИА AmurMedia.

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