Ледовые и снежные фигуры исчезают с главной площади в Хабаровске
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
На площади Ленина в Хабаровске приступили к разбору «зимнего городка».
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
На площади Ленина в Хабаровске приступили к разбору «зимнего городка».
Ледовые и снежные фигурки, которые радовали горожан на протяжении двух месяцев, бесследно исчезают под натиском тяжелой техники. Работы по демонтажу связаны с повышением в городе дневных температур. Окончательно завершить все работы планируется до 1 марта, сообщает корр. ИА AmurMedia.