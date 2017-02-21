В Новосибирске в конце февраля будет аномально тепло
Финал аномально снежной зимы будет аномально теплым. Температура в конце февраля, по прогнозам синоптиков, на 6−9 градусов выше климатической нормы.
Финал аномально снежной зимы будет аномально теплым. Температура в конце февраля, по прогнозам синоптиков, на 6−9 градусов выше климатической нормы.
Прекратятся осадки 23 февраля. А в южных районах столбики термометров покажут плюсовую температуру.
Сегодня
В Новосибирске были отменены междугородние автобусные рейсы до Павлодара и