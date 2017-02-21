В Новосибирске в конце февраля будет аномально тепло

Сегодня из-за плохих погодных условий спасатели просят водителей воздержаться от дальних поездок. Неблагоприятные условия сейчас и в соседних регионах Сибири. В Алтайском крае накануне закрыли движение по всем трассам. Из-за нулевой видимости.

В Новосибирске были отменены междугородние автобусные рейсы до Павлодара и Усть-Каменогорск. К этой минуте, как сообщает диспетчерская служба автовокзала, указанные в расписании рейсы выполняют.