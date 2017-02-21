ГИБДД Приморья меняет режим работы
В связи с празднованием Дня защитника Отечества регистрационные пункты ГИБДД в Приморье меняют расписание работы, сообщает ИА «Дейта».
В связи с празднованием Дня защитника Отечества регистрационные пункты ГИБДД в Приморье меняют расписание работы, сообщает ИА «Дейта».
«Выходными днями в регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю станут 23, 24, 25 и 26 февраля», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
При этом экзаменационное отделение будет работать в пятницу, 24 февраля, с