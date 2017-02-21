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06:51 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья меняет режим работы

В связи с празднованием Дня защитника Отечества регистрационные пункты ГИБДД в Приморье меняют расписание работы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Выходными днями в регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю станут 23, 24, 25 и 26 февраля», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

При этом экзаменационное отделение будет работать в пятницу, 24 февраля, с 08:00—17:00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

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