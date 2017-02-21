Правительство выделит субсидии ведущим университетам России
Согласно распоряжению, это должно повысить их конкурентоспособность в мире.
Согласно распоряжению, это должно повысить их конкурентоспособность в мире.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU —
«В рамках госпрограммы “Развитие образования” на 2013−2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
Согласно внесенному Минобрнауки России и подписанному главой правительства документу, утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.
Правительством РФ с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России.
Решение о предоставлении государственной поддержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых
По итогам рассмотрения отчётов ведущих университетов за 2015 год Совет рекомендовал выделить три группы ведущих университетов. На основе рекомендаций Совета в 2016 году были выделены три группы ведущих университетов, господдержка была предоставлена 21 российскому вузу (по 7 университетов в каждой группе). В 2017 году субсидии также предоставляются трём группам ведущих университетов. Объем господдержки в 2017 году составит: вузам первой группы — по 849,2 млн рублей; вузам второй группы — по 482,2 млн рублей; вузам третьей группы — по 141,5 млн рублей.