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09:06 (мск), источник: Интерфакс

Правительство выделит субсидии ведущим университетам России

Согласно распоряжению, это должно повысить их конкурентоспособность в мире.

Источник: Reuters

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства «О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», опубликованное во вторник на сайте правительства.

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«В рамках госпрограммы “Развитие образования” на 2013−2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год», — говорится в распоряжении от 17 февраля 2017 года № 281-р.

Согласно внесенному Минобрнауки России и подписанному главой правительства документу, утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

Целью обозначена задача по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу
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Правительством РФ с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России.

Решение о предоставлении государственной поддержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

По итогам рассмотрения отчётов ведущих университетов за 2015 год Совет рекомендовал выделить три группы ведущих университетов. На основе рекомендаций Совета в 2016 году были выделены три группы ведущих университетов, господдержка была предоставлена 21 российскому вузу (по 7 университетов в каждой группе). В 2017 году субсидии также предоставляются трём группам ведущих университетов. Объем господдержки в 2017 году составит: вузам первой группы — по 849,2 млн рублей; вузам второй группы — по 482,2 млн рублей; вузам третьей группы — по 141,5 млн рублей.

Комментарии
8
Кирия Дьячкова
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Иван Петров
А вот это хорошая новость.
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vesta
Очч разумное решение. ВУЗы растут, как грибы после дождя.. Лучше поддержать те, которые зарекомендовали себя.
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