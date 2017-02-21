Правительство выделит субсидии ведущим университетам России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства «О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», опубликованное во вторник на сайте правительства.

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«В рамках госпрограммы “Развитие образования” на 2013−2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год», — говорится в распоряжении от 17 февраля 2017 года № 281-р.

Согласно внесенному Минобрнауки России и подписанному главой правительства документу, утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.