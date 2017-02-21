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06:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ледовый городок снесут в конце недели

Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Ледовый городок на площади Революции начнут разбирать в конце этой недели. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Погодные условия сегодня позволяют эксплуатировать этот городок. Мы все в преддверии Масленицы. И, наверное, это как раз будет днем окончания работы Ледового городка», — подчеркнул Евгений Тефтелев.

Так что у челябинцев осталась всего неделя, чтобы успеть погулять на главном ледовом городке города.

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