Рустам Минниханов встретился с Никасом Сафроновым в Манаме
(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с популярным российским художником Никасом Сафроновым в Манаме (Бахрейн) и посетил его выставку.
(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с популярным российским художником Никасом Сафроновым в Манаме (Бахрейн) и посетил его выставку.
Фото со встречи и картин художника опубликованы на страницах Президента РТ в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».