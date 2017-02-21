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09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

За неделю почти 25 тысяч жителей Татарстана заразились ОРВИ

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). За неделю с 13 по 19 февраля 24 тысячи 952 жителя Татарстана заразились ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

Заболеваемость впервые с начала года опустилась ниже эпидемического порога, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 6,2 процента, уточняют в ведомстве.

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