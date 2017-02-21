За неделю почти 25 тысяч жителей Татарстана заразились ОРВИ
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). За неделю с 13 по 19 февраля 24 тысячи 952 жителя Татарстана заразились ОРВИ.
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). За неделю с 13 по 19 февраля 24 тысячи 952 жителя Татарстана заразились ОРВИ.
Заболеваемость впервые с начала года опустилась ниже эпидемического порога, сообщает
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 6,2 процента, уточняют в ведомстве.