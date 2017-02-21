Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Иосиф Пригожин рассказывает о долгах и убытках Лепса - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:09 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Жилфонд» усилил контроль за чистотой во дворах

В связи с изменением температуры воздуха ГУК «Жилфонд» усилила контроль за придомовыми территориями. Работники, ответственные за состояние дворов, ежедневно проводят проверку территории согласно требованиям эксплуатации в зимний период.

Источник: Агентство «Москва»

Специалисты осматривают кровли домов на предмет выявления сосулек, которые могут представлять опасность для жителей, а также проверяют качество очистки тротуаров от снега и подсыпку пешеходных дорожек во дворах противогололёдной смесью.

Помимо этого руководители районных дирекций и главные инженеры ГУК «Жилфонд» три раза в неделю проводят внеплановые инспекции для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда.

«В межсезонье реагировать на погодные изменения необходимо оперативно. В ГУК “Жилфонд” сформированы бригады, подготовлено необходимое оборудование, для ответственных лиц проведен инструктаж. Тем не менее, жителям стоит внимательнее относиться к своей безопасности, а также своего имущества: не оставлять автомобили под балконами и крышами жилых домов в период образования наледи и сосулек, не ходить непосредственно под окнами и балконами вдоль стен дома, особенно объяснить это детям школьного возраста, которые пытаются сократить путь к подъезду. Кроме того чистить дворовую территорию от снега, подсыпать дорожки, а также убирать сосульки с крыш жилых домов намного сложнее, если двор заставлен личным автотранспортом», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

С вопросами по содержанию придомовой территории необходимо обращаться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда ГУК «Жилфонд»:

Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273−08−49; Ленинский район: (391) 273−00−44, 273−00−57, 273−00−55; Кировский район: (391) 275−17−46, 275−17−47; Свердловский район: (391) 261−03−55; Советский район: (391) 274−89−16; Октябрьский район: (391) 274−43−37, 274−43−39.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярский бизнес захвачен мужчинами
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь