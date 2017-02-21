Красноярский «Жилфонд» усилил контроль за чистотой во дворах

Специалисты осматривают кровли домов на предмет выявления сосулек, которые могут представлять опасность для жителей, а также проверяют качество очистки тротуаров от снега и подсыпку пешеходных дорожек во дворах противогололёдной смесью.

Помимо этого руководители районных дирекций и главные инженеры ГУК «Жилфонд» три раза в неделю проводят внеплановые инспекции для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда.

«В межсезонье реагировать на погодные изменения необходимо оперативно. В ГУК “Жилфонд” сформированы бригады, подготовлено необходимое оборудование, для ответственных лиц проведен инструктаж. Тем не менее, жителям стоит внимательнее относиться к своей безопасности, а также своего имущества: не оставлять автомобили под балконами и крышами жилых домов в период образования наледи и сосулек, не ходить непосредственно под окнами и балконами вдоль стен дома, особенно объяснить это детям школьного возраста, которые пытаются сократить путь к подъезду. Кроме того чистить дворовую территорию от снега, подсыпать дорожки, а также убирать сосульки с крыш жилых домов намного сложнее, если двор заставлен личным автотранспортом», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

С вопросами по содержанию придомовой территории необходимо обращаться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда ГУК «Жилфонд»:

Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273−08−49; Ленинский район: (391) 273−00−44, 273−00−57, 273−00−55; Кировский район: (391) 275−17−46, 275−17−47; Свердловский район: (391) 261−03−55; Советский район: (391) 274−89−16; Октябрьский район: (391) 274−43−37, 274−43−39.