Омич купил минтай с гельминтами
Минтай попался неаппетитный — с червями. Вопреки всеобщему мнению, морская рыба тоже может быть заражена паразитами.
Минтай попался неаппетитный — с червями. Вопреки всеобщему мнению, морская рыба тоже может быть заражена паразитами.
Попытка омича приготовить на ужин рыбу провалилась. Мужчина нашел в потрохах минтая немало гельминтов, к счастью, уже мертвых.
Покупатель поделился неаппетитными фотографиями минтая.
Как видно на снимке, во внутренностях рыбы то и дело встречаются черви. Где была произведена рыба, осталось неизвестным. Продавалась же она в магазине «Новатор» на улице 70 лет октября. Впрочем, магазин в данном случае ни при чем. Рыба заразилась гельминтами явно не от неправильного хранения.
Отметим, несмотря на общее мнение, что в морской рыбе не бывает паразитов, это не так. Обычно паразиты в морской рыбе встречаются реже, чем в речной. Чаще всего минтай заражается гельминтозом. Впрочем, для человека это практически неопасно, если продукт был подвергнут шоковой заморозке.
Опасность заразиться исчезает также после термической обработки. Поэтому самое главное — не есть сырую рыбу. Достаточно избавиться от внутренностей и червей, промыть минтай, а затем приготовить. Если же в мясе встретился живой червь — безопасней будет рыбу выбросить и не рисковать.