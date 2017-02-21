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07:57 (мск), источник: Om1.ru

Омич купил минтай с гельминтами

Минтай попался неаппетитный — с червями. Вопреки всеобщему мнению, морская рыба тоже может быть заражена паразитами.

Попытка омича приготовить на ужин рыбу провалилась. Мужчина нашел в потрохах минтая немало гельминтов, к счастью, уже мертвых.

Покупатель поделился неаппетитными фотографиями минтая.

Как видно на снимке, во внутренностях рыбы то и дело встречаются черви. Где была произведена рыба, осталось неизвестным. Продавалась же она в магазине «Новатор» на улице 70 лет октября. Впрочем, магазин в данном случае ни при чем. Рыба заразилась гельминтами явно не от неправильного хранения.

Отметим, несмотря на общее мнение, что в морской рыбе не бывает паразитов, это не так. Обычно паразиты в морской рыбе встречаются реже, чем в речной. Чаще всего минтай заражается гельминтозом. Впрочем, для человека это практически неопасно, если продукт был подвергнут шоковой заморозке.

Опасность заразиться исчезает также после термической обработки. Поэтому самое главное — не есть сырую рыбу. Достаточно избавиться от внутренностей и червей, промыть минтай, а затем приготовить. Если же в мясе встретился живой червь — безопасней будет рыбу выбросить и не рисковать.

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