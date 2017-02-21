Эпидемия гриппа пошла на спад

С 13 по 19 февраля в крае зарегистрировали 19790 случаев заболевания, что ниже эпидемического порога на 17,9%, показатель заболеваемости снизился на 4,1% по отношению к уровню предыдущей недели.

Заболеваемость за отчетную неделю в регионе была выше эпидпорога только среди детей: 3−6 лет — на 9,4%, 7−14 лет — на 15,5%, в остальных возрастных группах показатель был ниже контрольного уровня. Превышение эпидемического порога по совокупному населению зарегистрировано на 8 административных территориях Красноярского края: в Пировском, Минусинском, Идринском, Абанском, в Заозерном, Минусинске, Енисейске и Бородино.

В Красноярске за отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболело 8376 человек, показатель заболеваемости составил 78,4 на 10 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 15,8%. Заболеваемость в столице края была ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

По данным лабораторного мониторинга, в крае преимущественно циркулировали вирусы гриппа типа A (H2N3) — 11,9%, гриппа типа В — 9%, РС-вирусы — 6,8%, другие респираторные вирусы — 4%. «В настоящее время заболеваемость преимущественно связана с циркуляцией вирусов как гриппозной, так и негриппозной этиологии», — отметили в ведомстве.

Между тем, в соседней Хакасии за эту же неделю зарегистрировано 6127 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 5,1%. Показатель заболеваемости составил 114,4 на 10 тыс. населения, превысив недельный эпидпорог на 88,8%.