Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
07:44 (мск), источник: Newslab.ru

Эпидемия гриппа пошла на спад

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае опустился ниже эпидемического порога, сообщили 21 февраля в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

С 13 по 19 февраля в крае зарегистрировали 19790 случаев заболевания, что ниже эпидемического порога на 17,9%, показатель заболеваемости снизился на 4,1% по отношению к уровню предыдущей недели.

Заболеваемость за отчетную неделю в регионе была выше эпидпорога только среди детей: 3−6 лет — на 9,4%, 7−14 лет — на 15,5%, в остальных возрастных группах показатель был ниже контрольного уровня. Превышение эпидемического порога по совокупному населению зарегистрировано на 8 административных территориях Красноярского края: в Пировском, Минусинском, Идринском, Абанском, в Заозерном, Минусинске, Енисейске и Бородино.

В Красноярске за отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболело 8376 человек, показатель заболеваемости составил 78,4 на 10 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 15,8%. Заболеваемость в столице края была ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

По данным лабораторного мониторинга, в крае преимущественно циркулировали вирусы гриппа типа A (H2N3) — 11,9%, гриппа типа В — 9%, РС-вирусы — 6,8%, другие респираторные вирусы — 4%. «В настоящее время заболеваемость преимущественно связана с циркуляцией вирусов как гриппозной, так и негриппозной этиологии», — отметили в ведомстве.

Между тем, в соседней Хакасии за эту же неделю зарегистрировано 6127 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 5,1%. Показатель заболеваемости составил 114,4 на 10 тыс. населения, превысив недельный эпидпорог на 88,8%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мальчик впускает, дедушка выпускает»: как перезапустили огромную парковку в центре Красноярска
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь