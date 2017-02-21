Победителей конкурса «Шаг к профессии» наградили в Хабаровске

В тройку лучших вошли Алексей Яковлев из школы № 80, Денис Лысенко из Математического лицея и Николай Борисов из Многопрофильного лицея. Всего победителями стали 23 школьника из 11 общеобразовательных учреждений города.

Подростков наградили дипломами и путевками на смену «Перспектива» в центр «Созвездие», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.