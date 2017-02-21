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07:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Ограничения на движение большегрузов в Челябинской области сняты, в Оренбургской — сохраняются

В Челябинской области снято ограничение движения для грузовых автомобилей на участке федеральной трассы М-5 «Южный Урал», которое было введено 20 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, ограничение на движение большегрузов на участке с 1548 по 1679 километр трассы Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск сняты с 5 часов утра 21 февраля.

Введенный накануне запрет для движения грузовиков на участке дороги Оренбург-Орск-Шильда-граница с Челябинской областью со 170 по 260 километр пока сохраняются.

Как сообщили агентству в ГУ МЧС Оренбургской области, на этом участке дороги развёрнуты три подвижных пункта обогрева МЧС на 170, 207 и 260 километрах. Автомобилистов просят отказаться от дальних поездок до нормализации погодных условий.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня днем в большинстве районов пройдет небольшой и мокрый снег, на крайнем западе от умеренного до сильного, местами метели, слабый гололед, на дорогах гололедица от наката.

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