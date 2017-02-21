Экстренное предупреждение в Челябинской области

Южноуральцев предупредили об усилении ветра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

«Во вторник, 21 февраля, на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, в крайних западных районах умеренный, местами сильный, в отдельных районах метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица от снежного наката», — говорится в сообщении ведомства.

При этом ожидается усиление ветра до 8−13 метров секунду, отдельные порывы будут достигать до 17−22. Температура воздуха ночью -минус 2−7 градусов, при прояснении до минус 12. Днем потеплеет до плюс 3 градусов.