Экстренное предупреждение в Челябинской области
Южноуральцев предупредили об усилении ветра.
Южноуральцев предупредили об усилении ветра.
Южноуральцев предупредили об усилении ветра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«Во вторник, 21 февраля, на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, в крайних западных районах умеренный, местами сильный, в отдельных районах метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица от снежного наката», — говорится в сообщении ведомства.
При этом ожидается усиление ветра до 8−13 метров секунду, отдельные порывы будут достигать до 17−22. Температура воздуха ночью -минус 2−7 градусов, при прояснении до минус 12. Днем потеплеет до плюс 3 градусов.
При этом введенное накануне