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07:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске снова заработает отделение Российского красного креста

Виктор Назаров уже распорядился о предоставлении региональному отделению помещения.

Подходящее помещение для гуманитарной организации будет предоставлено на безвозмездной основе, его подберут региональное минимущества совместно с администрацией Омска.

Новое отделение будет при поддержке российского и международного гуманитарного движения заниматься оказанием помощи малоимущим, благотворительными акциями по передаче вещей и продуктов питания горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оперативно решать задачи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

Региональному отделению предоставят офисное помещение, где сотрудники организации смогут работать, принимая посетителей и оказывая юридическую и консультационную помощь, сообщает пресс-служба облправительства.

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