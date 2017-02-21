В Омске снова заработает отделение Российского красного креста

Подходящее помещение для гуманитарной организации будет предоставлено на безвозмездной основе, его подберут региональное минимущества совместно с администрацией Омска.

Новое отделение будет при поддержке российского и международного гуманитарного движения заниматься оказанием помощи малоимущим, благотворительными акциями по передаче вещей и продуктов питания горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оперативно решать задачи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате каких-либо чрезвычайных обстоятельств.