В Омске снова заработает отделение Российского красного креста
Виктор Назаров уже распорядился о предоставлении региональному отделению помещения.
Виктор Назаров уже распорядился о предоставлении региональному отделению помещения.
Подходящее помещение для гуманитарной организации будет предоставлено на безвозмездной основе, его подберут региональное минимущества совместно с администрацией Омска.
Новое отделение будет при поддержке российского и международного гуманитарного движения заниматься оказанием помощи малоимущим, благотворительными акциями по передаче вещей и продуктов питания горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оперативно решать задачи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате
Региональному отделению предоставят офисное помещение, где сотрудники организации смогут работать, принимая посетителей и оказывая юридическую и консультационную помощь, сообщает