Тотальный диктант пройдёт в Алматы

Курсы подготовки к тотальному диктанту стартуют в Алматы. Алматинский штаб международной образовательной акции проведёт для всех желающих бесплатные подготовительные курсы. Стартуют курсы в пятницу, 24 февраля. Сам тотальный диктант пройдёт 8 апреля в 14.00. Регистрация на него будет доступна на сайте totaldict.ru с 29 марта.

«Русский по пятницам — подготовительные курсы, разработанные членами экспертной комиссии тотального диктанта на основе текста самого диктанта 2017 года. Это прежде всего возможность вспомнить правила русского языка, повторить сложные орфографические и пунктуационные правила и отработать распространённые ошибки, которые люди делают в повседневной жизни и допускают на диктантах», — рассказали в организационном комитете мероприятия.

Как отметили организаторы, бесплатные курсы пройдут для всех желающих. Начать посещение «Русского по пятницам» можно с любого занятия. Занятия начнутся 24 февраля и будут проходить еженедельно до 8 апреля. Начало занятий в 19.00. Вести уроки будет учитель русского языка и литературы высшей категории алматинской общеобразовательной школы № 45 Елена Политикова. Место проведения: университет «Туран», улица Сатпаева, дом 16−18.

Впервые в Казахстане тотальный диктант был написан в Семее в 2013 году, а в 2016 диктант написали в 9 городах, собрав на 27 площадках 1249 человек. Отметку «отлично» за диктант получили 32 участника акции. Лидером по числу участников в Казахстане стал Павлодар, где в акции приняло участие 403 человека, из них 14 получили отметку «отлично». В Алматы — 319 человек пришли написать диктант, из них 6 получили отметку «отлично», в Аксу и Риддере, где диктант прошёл впервые, 63 и 60 человек, соответственно.

Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишут известные писатели. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В 2016 году политологи, языковеды и общественные деятели высказали своё мнение, почему в Казахстане не проводят тотальный диктант по казахскому языку.