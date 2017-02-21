Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу исполняется 70 лет

На всем постсоветском пространстве Михаила Яковлевича Финберга знают как музыканта с уникальным слухом и потрясающе работоспособного человека.

Родился он 21 февраля 1947 года в одном из красивейших городов Беларуси — Мозыре. С самого детства мальчик интересовался музыкой. В одном из интервью будущий артист вспоминает: «В 5 лет я почувствовал, что меня тянет к музыке. У нас на квартире жил один самодеятельный музыкант, он играл в духовом оркестре. Когда квартирант уходил из дома, я тайком брал его инструмент. Это был альт. Я старался выдувать какие-то звуки. А брат научил меня играть на маленьком барабане пионерские марши». Родители, заметив такую любовь Михаила к музыке, отдали его в музыкальную школу по классу скрипки. Так началась музыкальная карьера знаменитого дирижера.

Однако в музыкальное училище поступить с первого раза юноше не удалось. После пятой неудачной попытки он решил попробовать стать воспитанником военного оркестра в Курске. Играл на нескольких инструментах, но остановился на тромбоне. И только через несколько лет Михаил Финберг перевелся в Минское музыкальное училище, в военный оркестр штаба БВО. Когда стал лауреатом одного из конкурсов, поступил в Белгосконсерваторию на первый курс по классу тромбона, которую окончил экстерном за четыре года.

Попав на работу в Минский цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в системе цирков страны. Он работал с выдающимися мастерами советского цирка — Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, Мстиславом Запашным, знаменитым Карандашом. Специально для них писал музыку, делал различные аранжировки.

21 февраля 1987 года Михаил Яковлевич был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки. В 2005 году оркестр получил статус Национального, а в 2010-м — академического.

Кредо «Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь» — пропаганда и популяризация белорусской национальной музыки и песни, богатейшего музыкального наследия наших предков — маэстро Финберг определил много лет назад. Это кредо воплощается в многочисленных фестивалях в малых городах Беларуси — Заславле, Несвиже, Мстиславле, Турове, Мире. Каждый фестиваль возрождает музыкальную и духовную среду, из которой вышли многие известные в Европе и мире композиторы. Чрезвычайную популярность в нашей республике и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья оркестр приобрел благодаря «Славянскому базару» в Витебске, программе «Поем вместе с оркестром», выступлениям по итальянскому телевидению, отмеченным Гран-при. Ко всему перечисленному необходимо добавить работу в концертном зале «Россия», а также участие в программе «Площадь звезд». В знак признания большого вклада Михаила Финберга в укрепление творческих связей мастеров искусств России и Беларуси, высокого художественного и исполнительского мастерства оркестра в Москве заложена «Звезда Михаила Финберга». Творческая работа Михаила Финберга отмечена орденом Франциска Скорины, благодарностью и специальной премией Президента Республики Беларусь, премией Союзного государства в области литературы и искусства, почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Министерства культуры Беларуси, министерств и ведомств Беларуси, творческих союзов. Он является почетным гражданином городов Мозырь и Несвиж. В феврале 2012 года Михаилу Финбергу за особые заслуги в развитии Минской области, получившие широкое признание в регионе и за его пределами, присвоено звание «Почетный гражданин Минской области».