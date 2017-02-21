На улице 1-й Морской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление дорог и благоустройства администрации города, во Владивостоке введен запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице 1-й Морской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе дома № 23 по улице Посьетской.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.