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07:54 (мск), источник: VLADNEWS

«Меридианы Тихого — 2017» ищут волонтеров

Фестиваль пройдет во Владивостоке 9—15 сентября.

В понедельник, 20 февраля, стартовал прием заявок в команду волонтеров 15-го юбилейного Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Регистрация заявок завершится 15 июня 2017 года.

Отметим, что кинофестиваль «Меридианы Тихого» — важное культурное событие Приморского края, которое становится возможным благодаря совместному труду организаторов и, конечно, волонтеров. За 14 лет работы «Меридианов» более 600 волонтеров приняли участие в организации кинофорума. Ежедневно более 200 человек отправляют заявку, чтобы стать частью фестиваля, однако только 30 претендентов получают шанс стать частью волонтерской команды.

Чтобы стать претендентом в волонтеры на «Меридианы Тихого» необходимо быть старше 18 лет, иметь хорошую физическую форму, стрессоустойчивость и быть ответственным. Также необходимо свободно владеть русским и английскими языками (знание одного из азиатских языков приветствуется).

Если вы хотите получить ценный опыт и яркие впечатления, взглянуть на организацию фестиваля изнутри, завести новых друзей и стать важной частью значимого мероприятия — присоединяйтесь!

Заявку необходимо отправить на электронный адрес volunteer2017@pacificmeridianfest.ru с пометкой «Волонтер» до 1 июня 2017 года; пройдите индивидуальное собеседование, по результатам которого из всех претендентов будут отобраны лучшие; будьте готовы пройти трехдневный треннинг в конце августа и приступить к работе с 1-го сентября.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 89243224737 (руководитель волонтеров София Кривцова).

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«Меридианы Тихого – 2017» ищут волонтеров
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