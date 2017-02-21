Самолету морской авиации присвоят имя иркутского летчика Николая Челнокова

Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора Иркутской области Сергея Левченко по присвоению имени легендарного летчика штурмовика, дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Челнокова одному из самолетов морской авиации ВМФ. Указания по отработке и предоставлению соответствующих документов в Военно-геральдическую службу Вооруженных Сил РФ будут направлены на Северный флот. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Напомним, глава региона обратился с предложением о присвоении имени героя одному из самолетов морской авиации Военно-Морского Флота в связи с 110-летием со дня рождения уроженца Иркутской области Николая Челнокова, эту инициативу поддержал Фонд по увековечиванию памяти героев Отечества имени первого дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца «Победитель».

Справка: ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации, родился 26 апреля (9 мая) 1906 года в Иркутске. Член КПСС с 1940 года. В Советской армии с 1928 года. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков (1929 год), Севастопольскую школу морских летчиков (1931 год), академические курсы при Военно-морской академии (1945 год), Военную академию генштаба (1949 год). С 1931 года Челноков — инструктор-летчик, затем командир звена, командир отряда, участвовал в советско-финской войне 1939−1940 годы. Во время Великой Отечественной войны командовал бомбардировочной и штурмовой эскадрильями, был заместителем командира, а с августа 1942 года — командиром гвардейского минно-торпедного авиаполка на Балтийском флоте. С июня по август (включительно) 1943 года был помощником, а с декабря 1943 года — командиром гвардейского штурмового авиаполка на Черноморском флоте. В августе-октябре 1944 года — командир 9-й штурмовой авиадивизии на Балтийском флоте. Авиаэскадрилья под командованием Челнокова успешно наносила удары по неприятельским портам, кораблям в море, железнодорожным станциям и войскам противника на подступах к осажденному Ленинграду. За успешное командование эскадрильей, 78 боевых вылетов и проявленные при этом героизм и отвагу Николаю Челнокову было присвоено звание Героя Советского Союза. Будучи командиром штурмовых авиаполка и авиадивизии, проявил себя смелым новатором. За проявленный при нанесении штурмовых ударов героизм он удостоен второй медали «Золотая Звезда». Всего за годы войны Николай Челноков совершил 270 боевых вылетов.

После войны Николай Челноков — на командных и штабных должностях в авиации ВМФ и на преподавательской работе. Депутат Верховного Совета СССР второго созыва. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, знаком Почета и медалями. Скончался в Москве 16 июля 1974 года, похоронен на Головинском кладбище.