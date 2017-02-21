Скверы и парки Владивостока уберегут от точечной застройки
Власти Приморья и Владивостока продолжают делить зоны влияния, и пока счет явно не в пользу муниципалитета, отмечает ИА Дейта.
Власти Приморья и Владивостока продолжают делить зоны влияния, и пока счет явно не в пользу муниципалитета, отмечает ИА Дейта.
Так, по поручению губернатора власти Владивостока начали мониторинг всех городских парков и скверов, чтобы предотвратить использование этих земель под точечную застройку. Промежуточные итоги работы озвучили на совещании под руководством куратора муниципалитета,
По словам начальника управления градостроительства Владивостока Аллы Шестиряковой, на сегодня проведен мониторинг всех 76 скверов города.
«Земельные участки оформлены в 61 случае. По 15 объектам еще идет работа», — отметила она.
Кроме того, муниципальная администрация провела мониторинг всех парков и лесных зон.
«Таких объектов в городе 359. 118 из них находятся в собственности третьих лиц, в 122 случаях — собственность не разграничена», — пояснила она.
Как отметил Алексей Сухов, надо проверить все находящиеся в собственности участки на предмет целевого использования земли.
«Далеко не все владельцы и арендаторы добросовестно относятся к этим участкам. Нужно проверить, все ли территории используются по назначению. Если нарушения будут обнаружены, то проведите разъяснительную работу с владельцами, а при необходимости принимайте меры», — отметил он.
Алексей Сухов также поручил управлению градостроительства Владивостока подготовить план по оформлению в муниципальную собственность оставшихся земельных участков под скверами.
«Мы должны точно понимать, когда это будет выполнено. Работа серьезная, сделать ее нужно было давно. Наглядный пример последствий — ситуация со сквером на Бестужева. Сейчас наша задача не допустить ее повторения», — подчеркнул он.
Напомним, что разрешение на застройку участка на ул. Бестужева было выдано администрацией Владивостока при одном из прошлых мэров. Однако когда городской депутат и предприниматель Дмитрий Сулеев решил наконец построить там супермаркет, народное сопротивление поставило крест на его планах. После встречи с губернатором Сулеев отказался от застройки арендованного участка и пообещал восстановить пострадавшую детскую площадку и сквер.