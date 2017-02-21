Скверы и парки Владивостока уберегут от точечной застройки

Так, по поручению губернатора власти Владивостока начали мониторинг всех городских парков и скверов, чтобы предотвратить использование этих земель под точечную застройку. Промежуточные итоги работы озвучили на совещании под руководством куратора муниципалитета, вице-губернатора Алексея Сухова сегодня, 21 февраля.

По словам начальника управления градостроительства Владивостока Аллы Шестиряковой, на сегодня проведен мониторинг всех 76 скверов города.

«Земельные участки оформлены в 61 случае. По 15 объектам еще идет работа», — отметила она.

Кроме того, муниципальная администрация провела мониторинг всех парков и лесных зон.

«Таких объектов в городе 359. 118 из них находятся в собственности третьих лиц, в 122 случаях — собственность не разграничена», — пояснила она.

Как отметил Алексей Сухов, надо проверить все находящиеся в собственности участки на предмет целевого использования земли.

«Далеко не все владельцы и арендаторы добросовестно относятся к этим участкам. Нужно проверить, все ли территории используются по назначению. Если нарушения будут обнаружены, то проведите разъяснительную работу с владельцами, а при необходимости принимайте меры», — отметил он.

Алексей Сухов также поручил управлению градостроительства Владивостока подготовить план по оформлению в муниципальную собственность оставшихся земельных участков под скверами.

«Мы должны точно понимать, когда это будет выполнено. Работа серьезная, сделать ее нужно было давно. Наглядный пример последствий — ситуация со сквером на Бестужева. Сейчас наша задача не допустить ее повторения», — подчеркнул он.

Напомним, что разрешение на застройку участка на ул. Бестужева было выдано администрацией Владивостока при одном из прошлых мэров. Однако когда городской депутат и предприниматель Дмитрий Сулеев решил наконец построить там супермаркет, народное сопротивление поставило крест на его планах. После встречи с губернатором Сулеев отказался от застройки арендованного участка и пообещал восстановить пострадавшую детскую площадку и сквер.