Омская полиция вернула домой подростка-бродягу из Муромцево

Как ранее сообщал «СуперОмск», 17-летний Антон Упоров 3 февраля покинул общежитие муромцевского техникума и уехал в областной центр.

Сегодня, 21 февраля, в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что Упоров был найден в Омске у дальних родственников. В полиции отметили склонность подростка к бродяжничеству: оказывается, его уже неоднократно возвращали домой.

Парня доставили обратно в общежитие муромцевского техникума, с ним проведена очередная профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов.