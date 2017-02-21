Омская полиция вернула домой подростка-бродягу из Муромцево
Несколько недель назад 17-летний Антон Упоров уехал из техникума в Муромцево в Омск.
Несколько недель назад 17-летний Антон Упоров уехал из техникума в Муромцево в Омск.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 17-летний Антон Упоров 3 февраля покинул общежитие муромцевского техникума и уехал в областной центр.
Сегодня, 21 февраля, в
Парня доставили обратно в общежитие муромцевского техникума, с ним проведена очередная профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов.